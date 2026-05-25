Jamaah Haji Mulai Dibawa ke Arafah, 11.570 Orang Pilih Jalani Tarwiyah

Jamaah Haji Indonesia menanti datangnya bus yang akan membawa mereka dari hotel menuju Arafah untuk menjalani wukuf, Senin (25/5). (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Puncak ibadah haji 1447 Hijriah akan berlangsung besok Selasa (26/5) Waktu Arab Saudi (WAS), ditandai dengan wukuf di Arafah.
Pagi ini, Senin (25/5), para jamaah haji mulai dibawa menggunakan bus secara bergiliran ke Arafah. Termasuk salah satunya jamaah tertua asal Kabupaten Kediri, Marsiyah.
Sejak sebelum pukul 07.00 pagi, nenek 105 tahun itu sudah berada di depan hotelnya, duduk di atas kursi roda. Senyumnya terus mengembang, sesekali ia tertawa.
“Ayem, remen, wong mpun dangu diangen-angen (damai, senang, karena sudah lama diangan-angankan),” ujarnya dengan antusias. Ia dijadwalkan dijemput bus menuju Arafah pukul 08.00 (WAS).
Secara keseluruhan, pemberangkatan jamaah haji menuju Arafah dibagi dalam 3 sesi. Yakni pagi, siang, dan sore.
Sesi pagi dimulai pukul 07.00, sesi siang dimulai pukul 11.30, dan sesi sore mulai pukul 16.30.
“Trip pagi itu mereka akan berputar 3 kali, siang 3 kali, sore 3 kali. Itu hitungan dari Makkah ke Arafah,” terang Kepala Bidang Transportasi PPIH Arab Saudi Syarif Rahman.
Ia menjelaskan, untuk setiap markaz berisi 3.000 jamaah, disiapkan 7 bus yang akan membawa para jamaah bergiliran alias taraduddi.
Para jamaah haji akan menempati tenda-tenda yang sudah ditentukan. Di tenda-tenda itu sudah ada daftar nama jamaah, sehingga diharapkan tidak ada jamaah yang tak kebagian tenda.
Sementara itu, PPIH Arab Saudi mencatat ada 11.570 jamaah haji menjalani Tarwiyah di tenda-tenda Mina.
