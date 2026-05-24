Wamenhaj Dahnil Pastikan Jamaah Haji Indonesia Dapat Tempat di Tenda Arafah dan Mina

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengecek kondisi tenda jamaah haji Indonesia di Mina. ia memastikan penempatan jamaah diatur oleh PPIIH, bukan KBIHU. (Media Center Haji 2026)
JawaPos.com – Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak meyakinkan tahun ini tidak ada lagi jamaah yang tak kebagian tenda di Arafah dan Mina.
Hal itu disampaikan Dahnil saat mengecek kondisi tenda jamaah haji di Mina, Sabtu (23/5) sore waktu Arab Saudi bersama sejumlah Amirul Hajj.
Dengan pengaturan oleh PPIH, diharapkan tidak ada lagi jamaah yang telantar dan tak mendapatkan tenda gara-gara tenda dikuasai oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) tertentu.
“Saya dan kawan-kawan meninjau pembersihan kavling-kavling yang dilakukan oleh KBIHU atau oknum tertentu,” terang Dahnil usai pengecekan.
Baca Juga:Mbah Marsiyah Akhirnya Melihat Ka’bah: Kisah Jamaah Tertua Indonesia Menunaikan Haji di Tanah Suci
Dalam peninjauan itu, Dahnil mengecek sejumlah hal mulai dari Kasur, bantal, toilet, dapur, dan terutama penanda pada tenda agar mudah ditemukan oleh jamaah haji Indonesia.
Dia mencontohkan penanda tenda untuk jamaah haji kloter UPG 06. “Nomor tenda 1 sampai 6. Kemudian kapasitas jamaahnya di sini nanti 393,” urainya.
Daftar nama jamaah haji yang akan mengisi masing-masing tenda tengah dipersiapkan, untuk memastikan semuanya mendapatkan tempat di Arafah maupun Mina.
“Kita memastikan jumlah tenda sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak ada jamaah calon haji yang tidak memperoleh tenda, tempat tidur, dan tempat istirahat, lanjut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.
Tidak boleh lagi ada KBIHU yang mengklaim tenda-tenda di Arafah maupun Mina untuk jamaahnya.
Baca Juga:Di Balik Proses Pemakaman Muhammad Firdaus Akhlan, Jamaah Haji yang Sempat Hilang di Makkah
Karena itu kerap membuat jamaah lain di luar KBIHU yang seharusnya satu tenda dengan KBIHU jadi tersisih.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi