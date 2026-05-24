Wamenhaj Dahnil Pastikan Jamaah Haji Indonesia Dapat Tempat di Tenda Arafah dan Mina

JawaPos.com – Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak meyakinkan tahun ini tidak ada lagi jamaah yang tak kebagian tenda di Arafah dan Mina.

Hal itu disampaikan Dahnil saat mengecek kondisi tenda jamaah haji di Mina, Sabtu (23/5) sore waktu Arab Saudi bersama sejumlah Amirul Hajj.

Dengan pengaturan oleh PPIH, diharapkan tidak ada lagi jamaah yang telantar dan tak mendapatkan tenda gara-gara tenda dikuasai oknum kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) tertentu.

“Saya dan kawan-kawan meninjau pembersihan kavling-kavling yang dilakukan oleh KBIHU atau oknum tertentu,” terang Dahnil usai pengecekan.

Dalam peninjauan itu, Dahnil mengecek sejumlah hal mulai dari Kasur, bantal, toilet, dapur, dan terutama penanda pada tenda agar mudah ditemukan oleh jamaah haji Indonesia.

Dia mencontohkan penanda tenda untuk jamaah haji kloter UPG 06. “Nomor tenda 1 sampai 6. Kemudian kapasitas jamaahnya di sini nanti 393,” urainya.

Daftar nama jamaah haji yang akan mengisi masing-masing tenda tengah dipersiapkan, untuk memastikan semuanya mendapatkan tempat di Arafah maupun Mina.

“Kita memastikan jumlah tenda sesuai dengan kebutuhan, jadi tidak ada jamaah calon haji yang tidak memperoleh tenda, tempat tidur, dan tempat istirahat, lanjut mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu.

Tidak boleh lagi ada KBIHU yang mengklaim tenda-tenda di Arafah maupun Mina untuk jamaahnya.