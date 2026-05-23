Di Balik Proses Pemakaman Muhammad Firdaus Akhlan, Jamaah Haji yang Sempat Hilang di Makkah

JawaPos.com – Kepergian Muhammad Firdaus Akhlan usai hilang sepekan di Makkah membawa duka bagi keluarga dan jamaah haji Indonesia.

Ia dimakamkan jauh dari tempat kelahirannya, di kota yang oleh banyak umat Islam Indonesia diyakini sebagai sebaik-baik tempat berpulang.

Proses pemulasaraan hingga pemakaman berlangsung begitu cepat, dengan layanan penuh yang diberikan oleh otoritas Arab Saudi.

Kecepatan pelayanan itu diakui oleh Wibi Pangestu, salah seorang anggota tim Media Center Haji 2026 yang mengikuti jalannya shalat jenazah hingga pemakaman.

“Kami sedang berada di area Masjidil Haram, mendadak dihubungi untuk mewakili pihak pak Firdaus untuk shalat jenazah,” terangnya, Sabtu (23/5).

Jenazah Firdaus tiba di area Syib Amir dekat Masjidil Haram sekitar pukul 03.00 Waktu Arab Saudi.

10 menit kemudian, jenazah dinaikkan ke buggy car. Wibi dan dua anggota MCH lainnya ikut naik buggy car yang membawa jenazah menuju area shalat jenazah, tak jauh dari tempat imam shalat.

Pukul 03.21, jenazah Firdaus sudah berada di area shalat bersama enam jenazah lain, salah satunya dari Indonesia. Jenazahnya ditempatkan di tengah, diapit enam jenazah.

Pukul 04.40, imam Masjidil Haram turun ke area shalat jenazah dan langsung memimpin prosesi shalat.