Mbah Marsiyah Akhirnya Melihat Ka’bah: Kisah Jamaah Tertua Indonesia Menunaikan Haji di Tanah Suci

Mbah Marsiyah melangitkan doa saat menjalani tawaf qudum di Masjidil Haram, Makkah, Sabtu (23/5/2026) dini hari bersama sang putri, Maidah. (Bayu Putra/JawaPos.com/MCH 2026)
JawaPos.com – Ikhtiar Marsiyah puluhan tahun silam terbayar lunas. Sabtu (23/5) dini hari, pukul 01.30 Waktu Arab Saudi (WAS), ia berada di tempat yang ia impikan: Masjidil Haram.
Di atas kursi roda yang didorong oleh putri keduanya, Maidah, Marsiyah naik ke lantai 2 Masjidil Haram, tempat para jamaah berkursi roda melaksanakan tawaf.
Nenek yang tahun ini berusia 105 tahun itu terdiam sejenak, saat JawaPos.com yang membersamainya memberi tahu bahwa Ka’bah sudah ada di hadapannya, meski belum tampak sepenuhnya karena terhalang pagar pembatas lantai 2 dengan area mataf.
Ia baru tersadar saat dipersilakan untuk berdoa. “Silakan mbah, baca doa melihat ka’bah,” ucap wartawan media ini yang juga menjadi bagian dari petugas Media Center Haji.
Dibimbing oleh Maidah, lamat-lamat Marsiyah melantunkan doa. Doa yang ia hafal mati bertahun-tahun, seiring upayanya untuk menabung demi memenuhi panggilan Allah.
Sebagai jamaah haji kloter akhir, Marsiyah memilih melaksanakan haji Ifrad. Haji tanpa didahului atau bersamaan dengan umrah.
Pagi itu, ia hanya melaksanakan tawaf qudum, atau tawaf selamat datang di Baitullah Bersama Maidah, sang putri yang berusia 63 tahun.
Kursi roda bergerak perlahan memasuki area tawaf khusus jamaah berkursi roda. Berada di area terdekat dengan jendela yang langsung mengarah ke mataf dan tentu saja, Ka’bah.
“Mak, iku (itu) lho, Ka’bah,” ucap Maidah, sembari mengarahkan pandangan sang bunda ke kiri.
Marsiyah terpana sesaat. Senyumnya lantas mengembang melihat bangunan persegi terbungkus kiswah hitam, yang telah mewarnai malam-malamnya sejak puluhan tahun silam.
