Update: Jamaah Haji Embarkasi Surabaya yang Wafat Bertambah Jadi 14 Orang

JawaPos.com - Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya telah menuntaskan pemberangkatan 116 kloter ke Tanah Suci. Dari jumlah tersebut, sebanyak 14 jamaah dilaporkan meninggal dunia.

Kabar duka ini disampaikan Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Embarkasi Surabaya, sekaligus plt Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Jawa Timur, Mohammad As’adul Anam.

"PPIH Embarkasi Surabaya mencatat sebanyak 14 jamaah wafat selama masa operasional pemberangkatan haji tahun 2026, terdiri atas 13 jamaah wafat di Arab Saudi dan 1 jemaah wafat di embarkasi," ujarnya, Sabtu (23/5).

13 jamaah calon haji Embarkasi Surabaya yang dilaporkan wafat di Arab Saudi berasal dari sejumlah daerah di Jawa Timur dengan rentang usia 53 - 85 tahun. Mereka adalah Kamariyah Dul Tayib (85) dari Kloter 8 Kabupaten Pasuruan.

Kemudian Abd Wachid (71) dari Kloter 7 Kabupaten Pasuruan, Fajar Puja Sasmita (53) dari Kloter 11 Kota Malang, Sibiatun Saji (72) dari Kloter 33 Lamongan, Mustika Rajim D (75) dari Kloter 47 Kabupaten Gresik.

Lalu Suyono Reso (58) dari Kloter 62 Kabupaten Jombang, Dumaiyah Gopur (67) dari Kloter 6 Kabupaten Pasuruan, Asraf Sudam (65) dari Kloter 1 Kabupaten Probolinggo, dan Tarni Talikah Kastamun (66) dari Kloter 55 Kabupaten Sidoarjo.

Samanu Linggan (85) dari kloter 16 Kabupaten Malang, Ngatiyah Marijo (62) dari kloter 91 Kabupaten Jember, Mat Sahid (79) dari kloter 30 Kabupaten Lamongan, dan Rohmat Ridwan (64) dari kloter 41 Kabupaten Bojonegoro.

"Sementara satu jamaah wafat di Embarkasi atas nama Tini Atmin (56 tahun) dari Kloter 43 Kabupaten Gresik. Almarhum meninggal karena sakit jantung saat menjalani perawatan di RSUD Haji Surabaya," imbuh As’adul.