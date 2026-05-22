Kronologi Ditemukannya Muhammad Firdaus Ahlan, Jamaah Haji Lansia yang Hilang Sepekan di Makkah

Muhammad Firdaus Akhlan ditemukan Meninggal di dekat hotel tempat ia menginap oleh askar Arab Saudi. Ia diperkirakan meninggal 4-5 hari lalu. (Istimewa)
JawaPos.com – Muhammad Firdaus Ahlan, jamaah haji lansia asal kloter JKG 27 yang sempat hilang sepekan ditemukan dalam keadaan meninggal dunia di Makkah, Arab Saudi.
Kepala Bidang Perlindungan jamaah PPIH Arab Saudi 2026 Muftiono menjelaskan, Firdaus ditemukan pada Jumat (22/5) dini hari sekitar pukul 02.00.
“Ditemukan tepatnya di Jabal Kudai, dekat dengan pemondokan kurang lebih 1,5 – 2 kilometer. Ditemukan oleh tentara (Askar) Saudi Arabia yang sedang melaksanakan patroli,” terangnya.
Dia menuturkan, kakek 72 tahun itu ditemukan sudah dalam kondisi meninggal. “Saat ditemukan, jenazah diperkirakan sudah meninggal antara 4-5 hari,” lanjutnya.
Kondisi iklim di Arab Saudi yang cenderung panas membuat jenazah Firdaus masih tetap utuh meski sudah meninggal beberapa hari. Jenazahnya juga mudah dikenali.
Setelah itu, jenazah Firdaus diserahkan ke kepolisian Saudi, dalam hal ini bagian forensik untuk pemeriksaan lanjutan.
Standard prosedur di kepolisian Arab Saudi mengharuskan pengecekan ulang pada paspor, visa, gelang, dan kartu nusuknya.
“Setelah dicek, memang benar bahwa yang bersangkutan adalah jamaah haji Indoensia Bernama Muhammad Firdaus Ahlan,” jelasnya.
Setelah itu, pihak kepolisian Saudi berkoordinasi dengan Konsulat Jenderal RI di Jeddah, dan memberi tahu bahwa di tempat mereka ada jenazah yang ciri-cirinya mirip dengan Firdaus.
Pihak PPIH Arab Saudi pun memberitahu Istri Firdaus, yakni Nafsiah. Setelah Bersama-sama mengecek, Nafsiah membenarkan bahwa jenazah itu adalah suaminya.
