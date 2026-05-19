Wamenhaj Dahnil Sebut Saudi Izinkan 20 Ribu Jamaah Haji Indonesia Tanazul

JawaPos.com – Bila tidak ada perubahan, pada musim haji tahun ini Indonesia hampir pasti akan memprogramkan tanazul untuk sebagian jamaah haji.

Tanazul merupakan bagian dari lontar jumrah di Mina, namun, jamaah tidak menginap di Mina. Melainkan di hotel-hotel yang posisinya dekat dengan jamarat.

“20.000-an. Ya, yang resmi itu 20.000 (jamaah haji) tanazul,” terang Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak di Makkah, Selasa (19/5).

Dahnil menjelaskan, penentuan jumlah jamaah yang akan tanazul itu telah dikoordinasikan dengan otoritas Arab Saudi.

“Kita mengajukan tanazul secara resmi itu 80.000,” lanjut mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah itu.

Namun, karena Otoritas Saudi hanya mengizinkan 20.000 jamaah tanazul, maka Kemenhaj RI juga akan mengikuti.

Saat ini, Kemenhaj masih menyiapkan daftar nama jamaah haji yang akan mengikuti program tanazul.

Disinggung mengenai niatan sebagian jamaah haji untuk melaksanakan tanazul secara mandiri, Dahnil mempersilakan.

Syaratnya, harus melapor secara resmi ke Kemenhaj melalui PPIH dan membuat surat perjanjian.