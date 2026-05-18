Jamaah Haji Indonesia Bawa 100 Slop Rokok ke Tanah Suci, Disita Bea Cukai Arab Saudi

JawaPos.com – Meski tiap tahun sudah dilarang, masih saja ada jamaah haji Indonesia yang nekat membawa rokok dalam jumlah tak wajar saat berangkat haji ke Tanah Suci.

Kali ini, petugas X-ray bandara King Abdulaziz Jeddah membongkar paksa koper jamaah haji Indonesia karena terlihat ada bungkusan menyerupai kemasan rokok dalam jumlah tidak wajar.

Benar saja, setelah dibongkar, petugas X-ray menemukan sekitar 100 slop rokok di koper tersebut. Alhasil rokok-rokok itu disita oleh petugas karena menyalahi ketentuan.

Sebab, jamaah haji hanya boleh membawa maksimal 2 slop rokok dalam kopernya, tidak lebih.

Kepala Daerah Kerja (Daker) Bandara PPIH Arab Saudi Abdul Basir menjelaskan bahwa koper jamaah tersebut dibongkar paksa karena ketahuan membawa barang terlarang.

​"Nah, barang-barang itu setelah dicek ternyata ada rokok dalam jumlah yang cukup besar. Diperkirakan itu ada sekitar 100 slop dari salah satu embarkasi di Indonesia," terangnya kepada tim Media center Haji di Jeddah, Minggu (17/5) Waktu Arab Saudi.

Temuan itu menambah panjang daftar barang tak wajar yang dibawa oleh jamaah haji Indonesia.

Sebelumnya, petugas mendapati ada jamaah yang membawa tempe orek sebanyak 5 kilogram. Kemudian ada pula yang membawa berenceng-renceng bumbu dapur sehingga mengudang kecurigaan.

Abdul Basir memastikan bahwa koper jamaah haji tersebut telah dikembalikan kepada pemiliknya. Namun, rokoknya tetap disita.