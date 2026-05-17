Doa Ustadz Hilman Fauzi untuk Anang Hermansyah-Ashanty yang Akan Melaksanakan Ibadah Haji

Anang Hermansyah dan Ashanty mengundang ustadz Hilman Fauzi dalam acara walimatussafar jelang berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. (Instagram: ashanty_ash)
JawaPos.com - Anang Hermansyah dan Ashanty akan melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Mereka pun telah melaksanakan acara walimatussafar menjelang keberangkatan ke Tanah Suci.
Menariknya, pasangan ini melaksanakan ibadah haji di momen perayaan ulang tahun pernikahan mereka ke-15. Anang Hermansyah dan Ashanty menganggap ibadah ini menjadi kado terindah di momen anniversary pernikahan mereka.
Dalam acara walimatussafar, ustadz Hilman Fauzi mendoakan agar Anang Hermansyah dan Ashanty dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan ibadah haji mereka diterima di sisi Tuhan.
"Untuk Mas Anang dan Bunda Ashanty yang mau berangkat ibadah haji, semoga keberangkatan ini banyak rahmat dan sayangnya Allah," doa ustadz Hilman Fauzi.
"Sepulang dari sana, insya Allah menjadi pribadi yang makin baik dan kita berharap ibadah hajinya menjadi ibadah haji yang mabrur," imbuh ustadz Hilman.
Ashanty terlihat menangis saat ustadz Hilman membaca doa. Ashanty mengakui bahwa dirinya memamg mudah sekali menangis akhir-akhir ini.
Anang Hermansyah mengungkapkan, dirinya dan Ashanty sengaja membuat acara walimatussafar dengan harapan dapat diberikan kelancaran selama pelaksanaan ibadah haji.
Anang Hermansyah dan Ashanty meminta maaf kepada keluarga besar dan sejumlah orang dekat apabila ada kesalahan yang telah mereka lakukan selama ini.
"Kita meminta maaf atas segala kesalahan yang mungkin disengaja ataupun tidak disengaja, mudah-mudahan perjalanan kita bisa lancar dan kembali lagi ke Tanah Air dengan selamat," ungkap Anang Hermansyah.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!