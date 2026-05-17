Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Minggu, 17 Mei 2026 | 17.35 WIB

Doa Ustadz Hilman Fauzi untuk Anang Hermansyah-Ashanty yang Akan Melaksanakan Ibadah Haji

Anang Hermansyah dan Ashanty mengundang ustadz Hilman Fauzi dalam acara walimatussafar jelang berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. (Instagram: ashanty_ash) - Image

Anang Hermansyah dan Ashanty mengundang ustadz Hilman Fauzi dalam acara walimatussafar jelang berangkat ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. (Instagram: ashanty_ash)

JawaPos.com - Anang Hermansyah dan Ashanty akan melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Mereka pun telah melaksanakan acara walimatussafar menjelang keberangkatan ke Tanah Suci.

Menariknya, pasangan ini melaksanakan ibadah haji di momen perayaan ulang tahun pernikahan mereka ke-15. Anang Hermansyah dan Ashanty menganggap ibadah ini menjadi kado terindah di momen anniversary pernikahan mereka.

Dalam acara walimatussafar, ustadz Hilman Fauzi mendoakan agar Anang Hermansyah dan Ashanty dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan ibadah haji mereka diterima di sisi Tuhan.

"Untuk Mas Anang dan Bunda Ashanty yang mau berangkat ibadah haji, semoga keberangkatan ini banyak rahmat dan sayangnya Allah," doa ustadz Hilman Fauzi.

"Sepulang dari sana, insya Allah menjadi pribadi yang makin baik dan kita berharap ibadah hajinya menjadi ibadah haji yang mabrur," imbuh ustadz Hilman.

Ashanty terlihat menangis saat ustadz Hilman membaca doa. Ashanty mengakui bahwa dirinya memamg mudah sekali menangis akhir-akhir ini.

Anang Hermansyah mengungkapkan, dirinya dan Ashanty sengaja membuat acara walimatussafar dengan harapan dapat diberikan kelancaran selama pelaksanaan ibadah haji.

Anang Hermansyah dan Ashanty meminta maaf kepada keluarga besar dan sejumlah orang dekat apabila ada kesalahan yang telah mereka lakukan selama ini.

"Kita meminta maaf atas segala kesalahan yang mungkin disengaja ataupun tidak disengaja, mudah-mudahan perjalanan kita bisa lancar dan kembali lagi ke Tanah Air dengan selamat," ungkap Anang Hermansyah.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Anang dan Ashanty Berangkat Haji Tahun Ini, Kado Terindah Anniversary ke-15 Pernikahan - Image
Entertainment

Anang dan Ashanty Berangkat Haji Tahun Ini, Kado Terindah Anniversary ke-15 Pernikahan

Minggu, 17 Mei 2026 | 15.48 WIB

Azriel Hermansyah- Sarah Menzel Mau Nikah Tahun 2026, Ini Kata Anang dan KD - Image
Infotainment

Azriel Hermansyah- Sarah Menzel Mau Nikah Tahun 2026, Ini Kata Anang dan KD

Senin, 24 November 2025 | 21.20 WIB

Purbaya Bersiap Naik Haji Bersama Keluarga, Ngaku Masih Kesulitan Hafal Doa - Image
Sisi Lain

Purbaya Bersiap Naik Haji Bersama Keluarga, Ngaku Masih Kesulitan Hafal Doa

Senin, 11 Mei 2026 | 22.02 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

5

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore