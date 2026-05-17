Doa Ustadz Hilman Fauzi untuk Anang Hermansyah-Ashanty yang Akan Melaksanakan Ibadah Haji

JawaPos.com - Anang Hermansyah dan Ashanty akan melaksanakan ibadah haji di tahun ini. Mereka pun telah melaksanakan acara walimatussafar menjelang keberangkatan ke Tanah Suci.

Menariknya, pasangan ini melaksanakan ibadah haji di momen perayaan ulang tahun pernikahan mereka ke-15. Anang Hermansyah dan Ashanty menganggap ibadah ini menjadi kado terindah di momen anniversary pernikahan mereka.

Dalam acara walimatussafar, ustadz Hilman Fauzi mendoakan agar Anang Hermansyah dan Ashanty dapat melaksanakan ibadah haji dengan baik dan ibadah haji mereka diterima di sisi Tuhan.

"Untuk Mas Anang dan Bunda Ashanty yang mau berangkat ibadah haji, semoga keberangkatan ini banyak rahmat dan sayangnya Allah," doa ustadz Hilman Fauzi.

"Sepulang dari sana, insya Allah menjadi pribadi yang makin baik dan kita berharap ibadah hajinya menjadi ibadah haji yang mabrur," imbuh ustadz Hilman.

Ashanty terlihat menangis saat ustadz Hilman membaca doa. Ashanty mengakui bahwa dirinya memamg mudah sekali menangis akhir-akhir ini.

Anang Hermansyah mengungkapkan, dirinya dan Ashanty sengaja membuat acara walimatussafar dengan harapan dapat diberikan kelancaran selama pelaksanaan ibadah haji.

Anang Hermansyah dan Ashanty meminta maaf kepada keluarga besar dan sejumlah orang dekat apabila ada kesalahan yang telah mereka lakukan selama ini.