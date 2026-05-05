Antara
Selasa, 5 Mei 2026 | 23.07 WIB

Perusahaan Kereta Api Arab Saudi Tambah 210.000 Kursi Kereta Cepat Haramain

Kereta Haramain di Stasiun King Abdul Aziz Economic City (KAEC), Arab Saudi. (ANTARA/Bambang Purwanto)

 

JawaPos.com-Perusahaan Kereta Api Arab Saudi (SAR) mengumumkan penambahan kapasitas Kereta Api Cepat Haramain untuk musim Haji 1447 H menjadi lebih dari 2,21 juta kursi untuk memenuhi peningkatan permintaan transportasi antara Mekah dan Madinah.

Ini menandai penambahan lebih dari 210.000 kursi dibanding musim sebelumnya, dengan rencana 5.308 perjalanan atau naik sekitar 11 persen.

Transportasi kereta api bagi jamaah Haji dari stasiun Bandara Internasional King Abdulaziz menuju stasiun Mekah itu akan dimulai pada Selasa, 5 Mei, yang menandai awal Haji 1447 H. Armada kereta api cepat itu terdiri atas 35 rangkaian yang beroperasi dengan kecepatan hingga 300 km/jam di jalur sepanjang 453 kilometer.

Perjalanan antara Mekah dan Madinah membutuhkan waktu sekitar dua jam, dengan lima stasiun utama yang menghubungkan dua kota suci tersebut dan Jeddah.

Inisiatif ini mendukung Strategi Transportasi dan Logistik Nasional serta Visi Saudi 2030 guna meningkatkan layanan bagi jemaah dan membuat pengalaman ibadah haji secara keseluruhan menjadi lebih baik. (*)

Editor: Dinarsa Kurniawan
