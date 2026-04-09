Viral Penumpang Whoosh Tahan Pintu Kereta karena Barang Tertinggal, Sempat Sebabkan Gangguan

JawaPos.com - Viral di media sosial aksi penumpang Kereta Cepat Whoosh yang menahan pintu kereta saat hendak melaju di Stasiun Padalarang. Aksi itu menuai kecaman lantaran membuat perjalanan menjadi terganggu dan membahayakan keselamatan.

Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram resmi KCIC, tampak penumpang mengeluarkan sebagian tubuhnya saat pintu kereta sudah hendak menutup.

Tak hanya itu, ia juga terlihat menunjuk-nunjuk barangnya yang tertinggal kepada petugas keamanan di lokasi. Tampak satu kakinya berpijak ke peron sementara kaki yang lainnya di dalam gerbong.

Hingga petugas keamanan memberikan barang tertinggal itu, barulah penumpang tersebut masuk ke gerbong. Akibat kejadian ini, pintu gerbong Whoosh sempat mengalami gangguan hingga dua menit.

"KCIC mengecam tindakan ini dan mengimbau seluruh penumpang untuk tidak menahan pintu karena berpotensi merusak sarana dan merugikan ratusan penumpang lainnya," tulis akun resmi KCIC, dikutip Kamis (9/4).

KCIC menegaskan bahwa bila penumpang merasa barangnya tertinggal di area stasiun, bisa menginformasikan kepada petugas yang ada.