Perbedaan Haji Tamattu, Qiran, dan Ifrad, 3 Jenis Haji yang Bisa Dipilih oleh Jamaah Haji

JawaPos.com – Ibadah Haji merupakan rukun Islam yang ke-5. Ibadah ini terbagi dalam tiga jenis pelaksanaan. Yakni Haji Tamattu, Haji Qiran, dan Haji Ifrad.

Ketiganya sah untuk dilakukan, namun memiliki konsekuensi berbeda berdasarkan pelaksanaannya.

Berikut pengertian dan perbedaan tiga jenis haji yang bisa dipilih oleh jamaah haji Indonesia.

Haji Tamattu Haji Tamattu adalah mengerjakan umrah terlebih dahulu di bulan haji, baru kemudian berhaji. Jenis haji ini memiliki konsekuensi, yakni jamaah haji wajib membayar dam.

Jamaah haji yang memilih haji tamattu wajib membayar dam. Dalam Surah Al Baqarah ayat 196, Allah berfirman:

فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْىِ ۚ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَٰثَةِ أَيَّامٍ فِى ٱلْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ۗ

Apabila kamu dalam kondisi aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di bulan haji), (wajib menyembelih) hewan kurban yang mudah didapat. Tetapi jika ia tidak menemukan (hewan kurban atau tidak mampu), maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. (QS Al Baqarah 196)

Artinya, jamaah haji bisa memilih dam untuk dibayar sebagai konsekuensi karena telah bersenang-senang dengan mengerjakan haji tamattu.

Dam yang utama adalah menyembelih hewan kurban, dalam hal ini kambing atau domba.