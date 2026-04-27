452 Bus Shalawat Layani Jamaah Haji di Makkah 24 Jam Gratis, Waktu Tunggu Singkat

JawaPos.com – Sebagaimana Tahun-Tahun Sebelumnya, seluruh jamaah haji Indonesia yang berada di Kota Makkah akan difasilitasi dengan transportasi khusus bus shalawat.

Tahun ini, Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan 452 bus shalawat untuk melayani jamaah haji Indonesia yang meginap di 177 hotel di Makkah.

Bus ini berkapasitas cukup besar, yakni maksimal 70 orang dengan tempat duduk maupun berdiri.

“Layanan bus ini gratis dan beroperasi 24 jam, terang Kabid Transportasi PPIH Arab Saudi Syarif Rahman, Minggu (26) malam waktu Arab Saudi.

Bus shalawat ini akan mulai beroperasi di hari pertama kedatangan jamaah haji di Kota Makkah. Jumlahnya akan terus ditingkatkan hingga seluruh jamaah tiba di Makkah.

“Nanti Bus ini akan berhenti beroperasi sementara mulai tanggal 6 Zulhijah,” lanjut Syarif. Kemudian Kembali beroperasi pada 15 Zulhijah.

Bus ini hanya punya satu rute, yakni hotel jamaah ke Masjidil Haram dan sebaliknya. Karena beroperasi 24 jam, jamaah haji tidak perlu khawatir tertinggal bus. Karena waktu tunggunya singkat.

“(Waktu Tunggu) 15 sampai 20 menit itu sudah paling lama. Itu juga kalau agak crowded (penuh). Kalau enggak, ya di bawah itu Insya Allah,” jelasnya.

Syarif berpesan agar para jamaah mengutamakan sesama jamaah yang berusia lanjut, disabilitas, dan wanita saat akan naik bus.