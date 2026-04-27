Bayu Putra
Senin, 27 April 2026 | 19.57 WIB

452 Bus Shalawat Layani Jamaah Haji di Makkah 24 Jam Gratis, Waktu Tunggu Singkat

Penampakan armada bus yang akan digunakan sebagai bus shalawat untuk melayani jamaah haji di Kota Makkah. (Media Center Haji 2026)

JawaPos.com – Sebagaimana Tahun-Tahun Sebelumnya, seluruh jamaah haji Indonesia yang berada di Kota Makkah akan difasilitasi dengan transportasi khusus bus shalawat.

Tahun ini, Kementerian Haji dan Umrah menyiapkan 452 bus shalawat untuk melayani jamaah haji Indonesia yang meginap di 177 hotel di Makkah.

Bus ini berkapasitas cukup besar, yakni maksimal 70 orang dengan tempat duduk maupun berdiri.

“Layanan bus ini gratis dan beroperasi 24 jam, terang Kabid Transportasi PPIH Arab Saudi Syarif Rahman, Minggu (26) malam waktu Arab Saudi.

Bus shalawat ini akan mulai beroperasi di hari pertama kedatangan jamaah haji di Kota Makkah. Jumlahnya akan terus ditingkatkan hingga seluruh jamaah tiba di Makkah.

“Nanti Bus ini akan berhenti beroperasi sementara mulai tanggal 6 Zulhijah,” lanjut Syarif. Kemudian Kembali beroperasi pada 15 Zulhijah.

Bus ini hanya punya satu rute, yakni hotel jamaah ke Masjidil Haram dan sebaliknya. Karena beroperasi 24 jam, jamaah haji tidak perlu khawatir tertinggal bus. Karena waktu tunggunya singkat.

“(Waktu Tunggu) 15 sampai 20 menit itu sudah paling lama. Itu juga kalau agak crowded (penuh). Kalau enggak, ya di bawah itu Insya Allah,” jelasnya.

Syarif berpesan agar para jamaah mengutamakan sesama jamaah yang berusia lanjut, disabilitas, dan wanita saat akan naik bus.

Dengan adanya bus Shalawat, jamaah akan lebih mudah untuk beribadah di Masjidil Haram.

Tags
Artikel Terkait
Siap Layani Jemaah Haji Indonesia yang Alami Gangguan Kesehatan dengan Cepat, Kemenhaj Siapkan Klinik Satelit - Image
Haji

Siap Layani Jemaah Haji Indonesia yang Alami Gangguan Kesehatan dengan Cepat, Kemenhaj Siapkan Klinik Satelit

Senin, 27 April 2026 | 05.52 WIB

Update Haji 2026: Sebanyak 6.075 Jamaah Embarkasi Surabaya Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci - Image
Haji

Update Haji 2026: Sebanyak 6.075 Jamaah Embarkasi Surabaya Sudah Diberangkatkan ke Tanah Suci

Senin, 27 April 2026 | 04.26 WIB

Cuaca Panas dan Udara Kering di Tanah Suci, PPIH Surabaya Imbau Jamaah Haji Pakai Masker - Image
Haji

Cuaca Panas dan Udara Kering di Tanah Suci, PPIH Surabaya Imbau Jamaah Haji Pakai Masker

Senin, 27 April 2026 | 01.30 WIB

Terpopuler

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya - Image
1

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

2

7 Tahun Tak Terkalahkan! Bernardo Tavares Wajib Jaga Harga Diri Persebaya Surabaya di Derbi Jawa Timur Lawan Arema FC

3

Pesan Haru dari Ernando Ari! Dukungan Diam-Diam Bikin Milos Raickovic Bangkit di Persebaya Surabaya

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

6

Jadwal Lengkap MotoGP Spanyol 2026! Misi Berat Veda Ega Pratama dan Mario Aji dari Barisan Belakang di Jerez

7

15 Rekomendasi Restoran Terbaik Dekat Tugu Muda Semarang: Surganya Kuliner yang Wajib Dicoba Pelancong dan Wisatawan! 

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

10 Kebab Paling Enak di Jakarta, Kuliner Timur Tengah yang Cita Rasanya Autentik

10

Kabar Gembira! Gubernur Banten Resmi Hapus Pajak Kendaraan Bermotor, Ini Syaratnya!

