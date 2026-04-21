Suasana Haru Iringi Pelepasan Ribuan Calon Jemaah Haji di Masjid Al-A'zhom Tangerang

Ribuan orang memadati pengantaran haji 2026 di Masjid Raya Al-A'zhom Kota Tangerang, Selasa (21/4). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)
JawaPos.com-Ribuan orang memadati Masjid Raya Al-A'zhom Kota Tangerang, Selasa (21/4). Mereka hadir mengantar sanak saudara yang akan menunaikan ibadah haji tahun 2026 ini.
Pantauan di lokasi menunjukkan pelataran masjid, yang dikenal dengan ikon payung raksasa serupa Masjid Nabawi, sudah dipenuhi lautan manusia sejak siang hari. Keluarga, kerabat, hingga tetangga berkumpul dalam kelompok kecil, duduk beralaskan tikar atau berdiri berbincang hangat sebelum perpisahan.
Meski cuaca terik, keberadaan payung-payung besar di area masjid memberi kenyamanan bagi para pengantar yang setia menanti waktu keberangkatan bus rombongan.
Momen Sarat Makna
Bagi masyarakat Tangerang, Masjid Raya Al-A'zhom memang menjadi titik kumpul utama dalam prosesi keberangkatan jemaah haji. Momen ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan tradisi dengan nilai kekeluargaan yang kuat.
"Kami datang sejak tadi siang untuk memastikan bisa mengantar keberangkatan orang tua kami. Rasanya campur aduk, antara sedih berpisah namun juga sangat bahagia karena mereka akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci," ujar Wanti, salah satu warga di lokasi.
Di antara kerumunan, tampak interaksi hangat antara calon jemaah haji dan keluarga mereka. Ada yang memanjatkan doa bersama, ada pula yang berpelukan erat sebagai dukungan moral sebelum perjalanan panjang ke Tanah Suci dimulai.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian