Ryandi Zahdomo
22 April 2026, 00.14 WIB

Suasana Haru Iringi Pelepasan Ribuan Calon Jemaah Haji di Masjid Al-A'zhom Tangerang

Ribuan orang memadati pengantaran haji 2026 di Masjid Raya Al-A'zhom Kota Tangerang, Selasa (21/4). (Ryandi Zahdomo/JawaPos.com)

 

JawaPos.com-Ribuan orang memadati Masjid Raya Al-A'zhom Kota Tangerang, Selasa (21/4). Mereka hadir mengantar sanak saudara yang akan menunaikan ibadah haji tahun 2026 ini.

Pantauan di lokasi menunjukkan pelataran masjid, yang dikenal dengan ikon payung raksasa serupa Masjid Nabawi, sudah dipenuhi lautan manusia sejak siang hari. Keluarga, kerabat, hingga tetangga berkumpul dalam kelompok kecil, duduk beralaskan tikar atau berdiri berbincang hangat sebelum perpisahan.

Meski cuaca terik, keberadaan payung-payung besar di area masjid memberi kenyamanan bagi para pengantar yang setia menanti waktu keberangkatan bus rombongan.

 

Momen Sarat Makna

Bagi masyarakat Tangerang, Masjid Raya Al-A'zhom memang menjadi titik kumpul utama dalam prosesi keberangkatan jemaah haji. Momen ini bukan sekadar rutinitas administratif, melainkan tradisi dengan nilai kekeluargaan yang kuat.

"Kami datang sejak tadi siang untuk memastikan bisa mengantar keberangkatan orang tua kami. Rasanya campur aduk, antara sedih berpisah namun juga sangat bahagia karena mereka akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci," ujar Wanti, salah satu warga di lokasi.

Di antara kerumunan, tampak interaksi hangat antara calon jemaah haji dan keluarga mereka. Ada yang memanjatkan doa bersama, ada pula yang berpelukan erat sebagai dukungan moral sebelum perjalanan panjang ke Tanah Suci dimulai.

Artikel Terkait
H-1 Keberangkatan: Begini Kondisi Terkini Kesiapan Grand El Hajj Asrama Haji Banten Sambut Jemaah Haji - Image
Haji

H-1 Keberangkatan: Begini Kondisi Terkini Kesiapan Grand El Hajj Asrama Haji Banten Sambut Jemaah Haji

20 April 2026, 21.44 WIB

12 Tips Menabung untuk Haji: Cara Cerdas Kumpulkan Biaya agar Cepat Berangkat ke Tanah Suci - Image
Haji

12 Tips Menabung untuk Haji: Cara Cerdas Kumpulkan Biaya agar Cepat Berangkat ke Tanah Suci

20 April 2026, 03.36 WIB

10 Ciri Travel Haji Bodong yang Kerap Tipu Masyarakat yang Ingin Berhaji, Waspada! - Image
Haji

10 Ciri Travel Haji Bodong yang Kerap Tipu Masyarakat yang Ingin Berhaji, Waspada!

19 April 2026, 05.41 WIB

Terpopuler

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK - Image
1

Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK

2

Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!

3

Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik

4

Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat

5

Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United

6

20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah

7

Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan

8

Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA

9

Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos

10

15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian

