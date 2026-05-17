Nenek Jumariyah, Ikon Haji Indonesia Tiba di Makkah: Puluhan Tahun Menabung di Ember, Menangis Lihat Ka’bah

JawaPos.com – Dada Jumariyah berdebar kencang saat memasuki pelataran Masjidil Haram, Minggu (10/5). Berulang kali ia usapkan ujung kerudung ke wajahnya.

Dan ketika bangunan kubus terbungkus kiswah hitam itu telah tampak di hadapannya, air mata Jumariyah tumpah.

Itulah pemandangan yang ia pinta kepada Tuhannya sejak puluhan tahun silam, sejak berpisah dengan sang suami dan hidup sendiri. Hanya Tuhan yang menemani ia menjalani sisa hidupnya.

“Saya senang bisa melihat Ka’bah,” ucapnya lirih, saat ditemui JawaPos.com dan tim Media Center Haji di Asrar al Tayseer Hotel Makkah, tempat ia dan para jamaah kloter UPG 14 menginap.

Air matanya Kembali tumpah saat mengingat momen indah itu, namun cepat-cepat ia usap dengan ujung kerudung hitamnya.

Juwariyah adalah jamaah haji lansia asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ia hanya mengatakan usianya sudah 70-an tahun, tak ingat berapa persisnya.

Selama puluhan tahun ia tinggal sendiri. Mengurus sawah 15 are miliknya dan sepetak kebun milik tetangganya.

Sejak pagi, ia menyibukkan diri. Usai salat subuh, ia memberi makan ayam-ayamnya. Lalu membersihkan rumah dan membersihkan diri sebelum lanjut untuk sarapan hasil masakannya sendiri.

Sekitar pukul 9 pagi, ia baru beranjak ke kebun. Merawat ubi milik tetangganya di sebelah rumah, yang ia diupah untuk pekerjaan itu.