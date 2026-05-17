Nenek Jumariyah, Ikon Haji Indonesia Tiba di Makkah: Puluhan Tahun Menabung di Ember, Menangis Lihat Ka’bah

Nenek Jumariyah semringah usai melihat ka'bah. Ia menjadi ikon indonesia untuk promosi haji internasional oleh Arab Saudi. (Bayu Putra / JawaPos.com / MCH 2026)
JawaPos.com – Dada Jumariyah berdebar kencang saat memasuki pelataran Masjidil Haram, Minggu (10/5). Berulang kali ia usapkan ujung kerudung ke wajahnya.
Dan ketika bangunan kubus terbungkus kiswah hitam itu telah tampak di hadapannya, air mata Jumariyah tumpah.
Itulah pemandangan yang ia pinta kepada Tuhannya sejak puluhan tahun silam, sejak berpisah dengan sang suami dan hidup sendiri. Hanya Tuhan yang menemani ia menjalani sisa hidupnya.
“Saya senang bisa melihat Ka’bah,” ucapnya lirih, saat ditemui JawaPos.com dan tim Media Center Haji di Asrar al Tayseer Hotel Makkah, tempat ia dan para jamaah kloter UPG 14 menginap.
Baca Juga:Tenda untuk Wukuf di Arafah Sudah 90 Persen, Ini Deretan Fasilitas yang Didapat Jamaah Haji Indonesia
Air matanya Kembali tumpah saat mengingat momen indah itu, namun cepat-cepat ia usap dengan ujung kerudung hitamnya.
Juwariyah adalah jamaah haji lansia asal Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Ia hanya mengatakan usianya sudah 70-an tahun, tak ingat berapa persisnya.
Selama puluhan tahun ia tinggal sendiri. Mengurus sawah 15 are miliknya dan sepetak kebun milik tetangganya.
Sejak pagi, ia menyibukkan diri. Usai salat subuh, ia memberi makan ayam-ayamnya. Lalu membersihkan rumah dan membersihkan diri sebelum lanjut untuk sarapan hasil masakannya sendiri.
Sekitar pukul 9 pagi, ia baru beranjak ke kebun. Merawat ubi milik tetangganya di sebelah rumah, yang ia diupah untuk pekerjaan itu.
Baca Juga:Jamaah Haji Indonesia yang Rekam Perempuan Saudi Bebas Bersyarat, Diproses Lagi bila Korban Menuntut
Kemudian Jumariyah beranjak ke sawahnya yang terletak sekitar 50 meter dari rumah untuk menyiangi tanaman padinya. Begitu terus setiap hari.
Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub
Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya
Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional
11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan
Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong
12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang
10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!