Antara
Senin, 27 April 2026 | 18.18 WIB

Bus Shalawat Siap Layani Jemaah Haji Indonesia 24 Jam Gratis

Potret bus yang akan digunakan sebagai armada bus Shalawat. (ANTARA/MCH 2026/Wibi Pangestu Pratama)

JawaPos.com-Layanan transportasi bus Shalawat bagi jemaah calon haji Indonesia di Kota Makkah, Arab Saudi, dipastikan siap beroperasi penuh selama 24 jam untuk mengantar jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram dan sebaliknya secara gratis.

Kepala Bidang Transportasi Daerah Kerja Makkah PPIH Arab Saudi Syarif Rahman menyatakan bahwa pemerintah Indonesia mengambil kebijakan untuk memberikan layanan transportasi bagi jemaah tanpa memandang jarak tempat menginap.

"Secara aturan, jemaah yang tinggal dengan jarak minimal 2.000 meter wajib diberikan transportasi. Namun, Indonesia memberikan layanan untuk jemaah tanpa melihat jarak,” ujar Syarif di Kantor Daker Makkah, Arab Saudi, Senin (27/4).

Pada musim haji tahun ini, layanan transportasi ditangani oleh enam perusahaan armada bus yang tersebar di lima wilayah utama, yakni Misfalah, Jarwal, Raudhah, Syisyah, dan Aziziyah.

Adapun rute menuju Masjidil Haram dibagi melalui tiga terminal utama. Terminal Ajyad melayani wilayah Misfalah, Terminal Jabal Kabah melayani wilayah Jarwal dan Aziziyah, Terminal Syib Amir melayani wilayah Syisyah dan Raudhah.

Untuk memudahkan mobilitas, setiap bus dilengkapi stiker rute dengan kode warna dan nomor tertentu. Sebanyak 21 rute telah disiapkan, dan jamaah dibekali kartu rute sebagai panduan sejak tiba di hotel.

Syarif menjelaskan jumlah armada pada masa puncak akan mencapai 452 unit bus dengan usia operasional maksimal lima tahun. Layanan ini beroperasi nonstop dengan waktu tunggu rata-rata 15 hingga 20 menit.

Selaras dengan tagline Haji Ramah Lansia, Disabilitas, dan Perempuan, pemerintah juga menyiapkan 52 unit bus khusus bertipe lower deck untuk memudahkan pengguna kursi roda. Namun, penggunaan bus khusus tersebut akan disesuaikan dengan permintaan di lapangan karena kapasitasnya yang terbatas.

