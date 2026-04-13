Jamah Haji Indonesia tempati 177 Hotel di Makkah, Terdekat 1 Km, Terjauh 8,8 Km dari Masjidil Haram

JawaPos.com – Sebanyak 203.320 Jamaah Haji Indonesia reguler akan menempati sedikitnya 177 hotel di 10 sektor di Kota Makkah.

Hotel-hotel itu Sebagian cukup dekat dengan Masjidil Haram, Sebagian lagi lebih dekat dengan Jamarat di Mina, sehingga memudahkan jamaah yang akan melaksanakan Tanazul.

Berdasarkan data yang diterima JawaPos.com, hotel terdekat berjarak sekitar 1 kilometer dari Masjidil Haram.

Pertama adalah Oriens Hotel di Kawasan Syisyah, yang berjarak 1,028 km dari Masjidil Haram. Kemudian ada avan tower hotel di wilayah Raudhah, berjarak 1,083 km dari Masjidil Haram.

Sementara, hotel terjauh ada di Kawasan Aziziyah. Yakni Hidaya Tower Hotel di Kawasan Aziziyah, yang berjarak 8,9 km dari Masjidil Haram.

Hotel ini menjadi satu-satunya yang berada di Aziziyah, dan memiliki daya tampung amat besar, mencapai 21.504 jamaah.

Sementara itu, mayoritas hotel untuk jamaah haji Indonesia berada di Kawasan Syisyah dan berjarak sekitar 3-4 km dari Masjidil Haram.

Hotel-hotel tersebut berada tidak jauh dari Jamarat. Sehingga jamaah yang akan mengikuti program tanazul tidak perlu berjalan jauh.

Kementerian Haji dan Umrah memastikan bahwa jamaah haji Indonesia disediakan transportasi berupa bus shalawat yang akan mengantar jemput mereka dari hotel ke Masjidil Haram.

