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Nanda Prayoga
Minggu, 25 Oktober 2026 | 00.16 WIB

Baru Saja Rilis, Layar iPhone Duo Dilaporkan Retak di Bagian Lipatan

Ilustrasi iPhone Duo. (Macrumors)&nbsp; - Image

Ilustrasi iPhone Duo. (Macrumors)&nbsp;

JawaPos.com - iPhone Duo, Ponsel lipat pertama dari Apple sudah menuai beragam masalah meski baru saja diluncurkan secara global, terutama dari sisi layar bagian dalam.

Bahkan, foto dan unggahan mengenai problem ponsel lipat ini mulai muncul di Reddit dan X hanya beberapa jam setelah peluncuran.

Hampir semua kasus menunjukkan masalah yang serupa, yakni retakan atau garis terang yang terdiri dari piksel mati/terang tepat di sepanjang lipatan, dekat engsel.

Dilansir dari Gizmochina, salah satu laporan yang cukup rinci datang dari seorang pemilik iPhone Duo di Australia.

Ia menuturkan bahwa ponsel tersebut baru dimilikinya selama sekitar enam jam dan baru dibuka kurang dari 20 kali. 

Saat sedang menunjukkannya kepada seorang teman, ia merasakan ada yang berbeda di bawah layar dekat engsel bagian dalam.

Kemudian, ia mendengar bunyi retakan yang jelas saat terus membukanya, lalu layar tersebut terbelah tepat di sepanjang lipatan. 

Tidak ada bekas apa pun pada layar maupun bagian luar engsel yang menunjukkan adanya benda yang tersangkut atau kerusakan fisik lainnya.

Mendapati laporan dari sang pelanggan, pihak Apple Store pun langsung menukar ponsel tersebut dengan unit baru di tempat.

Foto-foto serupa juga muncul dari Tiongkok, tempat iPhone Duo diluncurkan sedikit lebih awal.

Editor: Bayu Putra
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Sumber: Gizmochina
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