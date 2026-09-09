Rekomendasi Laptop Programmer yang Nyaman untuk Coding dan Development

JawaPos.com - Memilih laptop untuk programming bukan hanya tentang mencari prosesor dengan performa tinggi. Aktivitas coding dan development sering melibatkan banyak aplikasi sekaligus, mulai dari code editor, browser, terminal, database, hingga tools untuk pengujian dan debugging. Karena itu, laptop programmer idealnya memiliki kombinasi performa, kapasitas memori, penyimpanan yang memadai, layar nyaman, serta desain yang mendukung working session yang panjang.

Kebutuhan tersebut juga dapat berbeda bergantung pada jenis development yang dilakukan. Programmer yang mengembangkan website atau aplikasi ringan mungkin lebih mengutamakan portabilitas dan efisiensi, sedangkan developer yang bekerja dengan proyek lebih kompleks membutuhkan perangkat dengan resource lebih besar.

ASUS memiliki sejumlah lini laptop dengan karakter berbeda yang dapat disesuaikan dengan pola kerja tersebut, mulai dari perangkat portabel hingga laptop profesional dengan fitur keamanan dan durability.

Pilihan Laptop ASUS untuk Coding dan Development

Berikut beberapa laptop ASUS yang dapat dipertimbangkan untuk menunjang aktivitas programming, baik untuk belajar coding, mengembangkan aplikasi, maupun menjalankan workflow development yang membutuhkan multitasking.

1. ASUS TUF Gaming F16 (FX608)

Untuk developer dengan beban kerja berat, ASUS TUF Gaming F16 (FX608) bisa menjadi pilihan Laptop Gaming Paling Worth It yang juga relevan untuk programming. Kenapa harus gamble kalau ada perangkat yang menawarkan performa dan fleksibilitas? Laptop ini ditenagai hingga Intel® Core™ i7 Processor 14650HX dengan 16 core dan 24 thread, serta opsi GPU hingga NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU dengan dukungan DLSS 4 dan ray tracing. Kombinasi tersebut mendukung kompilasi, multitasking, container, hingga pekerjaan berbasis AI.

Sesuai karakter TUF yang nggak hobi matot, FX608 mengantongi sertifikasi MIL-STD-810H Certified untuk ketahanan terhadap jatuh, getaran, suhu ekstrem, dan kelembapan. Sistem pendinginnya menggunakan 2nd Gen Arc Flow Fans™ dengan full-width heatsink dan filter debu terintegrasi untuk membantu menjaga suhu saat menangani load berat.

Untuk penggunaan sehari-hari, tersedia layar 16 inci FHD+ rasio 16:10 dengan opsi hingga 2.5K 165Hz dan 100% sRGB. Konektivitas Thunderbolt™ 4, Wi-Fi 6E, HDMI 2.1, serta opsi upgrade melalui dual slot RAM DDR5 dan SSD PCIe® Gen 4 turut memberikan pengalaman yang lebih fleksibel dan ketenangan batin.

2. ASUS Vivobook Go 14 (E1404FA)

Untuk pelajar, mahasiswa, atau programmer pemula yang membutuhkan perangkat praktis, ASUS Vivobook Go 14 (E1404FA) dapat menjadi pilihan untuk menunjang aktivitas coding sehari-hari. Form factor yang ringkas membuatnya mudah dibawa untuk mengikuti kelas, belajar programming, maupun mengerjakan proyek dari berbagai tempat.

Laptop ini juga memiliki standar military-grade yang mendukung ketahanan perangkat dalam penggunaan yang dinamis. Engsel yang dapat dibuka hingga 180 derajat memberikan fleksibilitas tambahan ketika laptop digunakan dalam berbagai posisi. Pada konfigurasi tertentu, ASUS NumberPad 2.0 juga tersedia pada area touchpad untuk membantu pekerjaan yang membutuhkan input angka. Karakter tersebut membuat Vivobook Go 14 relevan bagi pengguna yang menginginkan laptop sederhana, praktis, dan mendukung aktivitas belajar maupun development dasar.