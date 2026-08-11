Baterai HP Android Cepat Habis? 7 Cara Ini Bisa Bikin Awet Tanpa Matikan Internet

Ilustrasi HP Android. (Pexels)
JawaPos.com - Baterai HP Android yang cepat habis sering kali membuat pengguna harus mencari charger berkali-kali dalam sehari. Kondisi ini kerap kali membuat pemilik HP Android kesal karena aktivitasnya terganggu.
Apalagi jika HP digunakan untuk bekerja, bermain media sosial, menonton video, hingga menerima berbagai notifikasi.
Namun, menghemat baterai bukan berarti kamu harus terus-menerus mematikan koneksi internet.
Ada beberapa pengaturan sederhana yang bisa kamu ubah untuk mengurangi konsumsi daya tanpa mengganggu koneksi internet.
Dengan mengatur beberapa fitur yang bekerja di latar belakang, penggunaan baterai bisa menjadi lebih efisien sehingga HP dapat bertahan lebih lama dalam sekali pengisian daya.
Berikut beberapa cara yang bisa kamu coba:
Layar menjadi salah satu komponen yang cukup banyak mengonsumsi daya, terutama ketika digunakan dalam waktu lama dengan tingkat kecerahan tinggi.
Karena itu, menurunkan brightness bisa menjadi langkah sederhana untuk memperpanjang daya tahan baterai.
Kamu tidak harus membuat layar terlalu redup. Cukup sesuaikan tingkat kecerahan dengan kondisi ruangan atau aktifkan fitur kecerahan otomatis jika tersedia.
Dengan begitu, layar tidak terus-menerus menggunakan daya lebih besar dari yang sebenarnya dibutuhkan.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
Doktif Bongkar Transfer Rp 9 Juta Richard Lee, Disebut untuk Jasa Prostitusi
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Tumplek Blek! Ribuan Massa Padati Jalan Gubernur Surabaya untuk Ikuti Aksi Tolak LGBTQ
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates
Siaran Tunda Moto3 Inggris 2026! Ini Jadwal dan Link Live Streaming Veda Ega Pratama di Silverstone
Juara Piala Presiden 2026! 3 Pemain Persebaya Jalani Pemulihan Jelang Super League 2026/2027