Baterai HP Android Cepat Habis? 7 Cara Ini Bisa Bikin Awet Tanpa Matikan Internet

JawaPos.com - Baterai HP Android yang cepat habis sering kali membuat pengguna harus mencari charger berkali-kali dalam sehari. Kondisi ini kerap kali membuat pemilik HP Android kesal karena aktivitasnya terganggu.

Apalagi jika HP digunakan untuk bekerja, bermain media sosial, menonton video, hingga menerima berbagai notifikasi.

Namun, menghemat baterai bukan berarti kamu harus terus-menerus mematikan koneksi internet.

Ada beberapa pengaturan sederhana yang bisa kamu ubah untuk mengurangi konsumsi daya tanpa mengganggu koneksi internet.

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Dengan mengatur beberapa fitur yang bekerja di latar belakang, penggunaan baterai bisa menjadi lebih efisien sehingga HP dapat bertahan lebih lama dalam sekali pengisian daya.

Berikut beberapa cara yang bisa kamu coba:

1. Kurangi Kecerahan Layar Layar menjadi salah satu komponen yang cukup banyak mengonsumsi daya, terutama ketika digunakan dalam waktu lama dengan tingkat kecerahan tinggi.

Karena itu, menurunkan brightness bisa menjadi langkah sederhana untuk memperpanjang daya tahan baterai.

Kamu tidak harus membuat layar terlalu redup. Cukup sesuaikan tingkat kecerahan dengan kondisi ruangan atau aktifkan fitur kecerahan otomatis jika tersedia.