Apple Dikabarkan Mau Hadirkan Smartwatch Tanpa Layar

JawaPos.com - Apple disebut tengah menyiapkan perubahan besar pada lini perangkat wearable miliknya. Perusahaan asal Cupertino itu dikabarkan sedang mengeksplorasi sejumlah desain baru untuk Apple Watch, termasuk perangkat pelacak kebugaran yang tidak dilengkapi layar.

Selain menghadirkan perangkat dengan konsep berbeda, Apple juga disebut mempertimbangkan smartwatch dengan harga yang lebih terjangkau untuk melengkapi jajaran produknya di luar Apple Watch SE.

Seperti dilansir dari GSM Arena, informasi tersebut disampaikan Mark Gurman dari Bloomberg melalui edisi terbaru buletin Power On.

Gurman mengungkapkan bahwa tim desain industri Apple dalam satu tahun terakhir telah melakukan "peninjauan ulang secara menyeluruh" terhadap lini Apple Watch.

Salah satu konsep yang tengah dipertimbangkan Apple adalah perangkat pelacak kebugaran tanpa layar.

Produk tersebut disebut akan menyasar segmen yang saat ini diisi perangkat seperti Whoop dan Fitbit dari Google.

Konsep tanpa layar ini memungkinkan Apple menghadirkan perangkat wearable yang lebih sederhana dengan fokus pada pemantauan aktivitas dan kebugaran.

Meski demikian, belum diketahui apakah perangkat tersebut nantinya benar-benar akan diproduksi dan dipasarkan.

Tak hanya perangkat tanpa layar, Apple juga dikabarkan tengah menguji kemungkinan penggunaan teknologi atau jenis layar berbeda pada Apple Watch.