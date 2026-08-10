5 Rekomendasi HP Kamera Terbaik 2026, Cocok Masuk Wishlist!

Ilustrasu HP dengan Camera canggih. (Istimewa).
JawaPos.com - Mencari rekomendasi HP kamera terbaik kini menjadi pertimbangan utama saat ingin membeli ponsel baru untuk membuat konten maupun mengabadikan momen. Memasuki tahun 2026, teknologi lensa canggih, sensor berukuran besar, dan pemrosesan AI terus berkembang pesat.
Beruntung, HP berkualitas tinggi ini kini makin terjangkau, mulai dari entry-level hingga kelas menengah. Lantas, mana yang paling layak masuk ke wishlist kamu? Yuk, intip deretan teratasnya di bawah ini!
Rekomendasi HP Kamera Terbaik
Kualitas fotografi ponsel masa kini tak perlu diragukan lagi berkat integrasi sensor AI dan perekaman video sinematik berkualitas tinggi. Perangkat dengan spesifikasi kamera terbaik seperti ini sangat fleksibel untuk mendukung aktivitas harian seorang content creator.
Baca Juga:Cara Mudah Pindahkan Semua Data dari HP Lama ke Samsung Galaxy S26, Begini Panduan Lengkapnya
Bahkan, kualitas konten yang menawan juga bisa membuka peluang besar untuk mendapatkan penghasilan YouTube affiliate lebih maksimal. Penasaran apa saja pilihannya? Langsung saja simak daftar HP kamera terbaik berikut ini:
1. Samsung Galaxy S25 Ultra 5G
Samsung Galaxy S25 Ultra 5G hadir dengan pembaruan canggih yang pas untuk kebutuhan profesional. Berkat sensor utama yang didukung NPU super cepat, proses edit foto berbasis AI, seperti menghapus objek, bisa berjalan halus langsung di perangkat.
Dipadukan dengan RAM 12 GB, memori 512 GB, dan layar antireflektif, kamu bisa mengecek detail fokus foto dengan sangat jelas. Tak hanya itu, kemampuan merekam video 8K yang stabil serta fitur audio terarahnya membuat HP ini juga cocok untuk para pembuat film pendek.
2. iPhone 17 Pro Max
iPhone 17 Pro Max menjadi pilihan tepat bagi kamu yang mengutamakan kemampuan videografi. Dukungan perekaman ProRes, format Log, dan teknologi sensor-shift terbaru menghasilkan video yang stabil dengan warna yang konsisten.
Ditambah penyimpanan 256 GB, koneksi USB-C berkecepatan tinggi, serta layar Super Retina XDR ProMotion, HP ini nyaman digunakan untuk merekam hingga mengedit konten.
3. OPPO Find X9 Pro
OPPO Find X9 Pro hadir dengan sistem kamera periskop ganda yang menghasilkan zoom optik mulus dan foto tetap tajam pada berbagai jarak.
Didukung RAM 16 GB, perekaman video 10-bit, serta layar dengan tingkat kecerahan tinggi, HP ini cocok untuk kebutuhan fotografi dan pembuatan konten. Pengisian dayanya yang cepat juga membuat aktivitas tetap lancar tanpa perlu menunggu lama.
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
Jawa Pos
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!
Prediksi Malaysia vs Filipina: Menang atau Harus Berharap Thailand di Piala AFF 2026
Prediksi Thailand vs Myanmar di Piala AFF 2026: Gajah Perang Berpeluang Lolos sebagai Juara Grup
Daftar Skuad Chelsea dan AC Milan di Indonesia: Luka Modric, Rafael Leao, hingga Cole Palmer
Jadwal Siaran Langsung dan Link Live Streaming Chelsea vs AC Milan, Tayang di Mana?
Tumbang, Andika Kangen Band Minta Doa untuk Kesembuhannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jafar dan Adnan Diduga Terlibat Match Fixing, PBSI Langsung Ubah Komposisi Ganda Campuran
Perilaku Menantu Tak Cerminkan Orang Kerajaan, Sultan Brunei Cabut Gelar Istri Pangeran Abdul Malik
Prediksi Skor Arsenal vs Dortmund di Emirates Cup 2026: Mikel Arteta Punya Misi Bangkit di Emirates