5 Rekomendasi HP Kamera Terbaik 2026, Cocok Masuk Wishlist!

JawaPos.com - Mencari rekomendasi HP kamera terbaik kini menjadi pertimbangan utama saat ingin membeli ponsel baru untuk membuat konten maupun mengabadikan momen. Memasuki tahun 2026, teknologi lensa canggih, sensor berukuran besar, dan pemrosesan AI terus berkembang pesat.

Beruntung, HP berkualitas tinggi ini kini makin terjangkau, mulai dari entry-level hingga kelas menengah. Lantas, mana yang paling layak masuk ke wishlist kamu? Yuk, intip deretan teratasnya di bawah ini!

Rekomendasi HP Kamera Terbaik

Kualitas fotografi ponsel masa kini tak perlu diragukan lagi berkat integrasi sensor AI dan perekaman video sinematik berkualitas tinggi. Perangkat dengan spesifikasi kamera terbaik seperti ini sangat fleksibel untuk mendukung aktivitas harian seorang content creator.

Bahkan, kualitas konten yang menawan juga bisa membuka peluang besar untuk mendapatkan penghasilan YouTube affiliate lebih maksimal. Penasaran apa saja pilihannya? Langsung saja simak daftar HP kamera terbaik berikut ini:

1. Samsung Galaxy S25 Ultra 5G

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G hadir dengan pembaruan canggih yang pas untuk kebutuhan profesional. Berkat sensor utama yang didukung NPU super cepat, proses edit foto berbasis AI, seperti menghapus objek, bisa berjalan halus langsung di perangkat.

Dipadukan dengan RAM 12 GB, memori 512 GB, dan layar antireflektif, kamu bisa mengecek detail fokus foto dengan sangat jelas. Tak hanya itu, kemampuan merekam video 8K yang stabil serta fitur audio terarahnya membuat HP ini juga cocok untuk para pembuat film pendek.

2. iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max menjadi pilihan tepat bagi kamu yang mengutamakan kemampuan videografi. Dukungan perekaman ProRes, format Log, dan teknologi sensor-shift terbaru menghasilkan video yang stabil dengan warna yang konsisten.

Ditambah penyimpanan 256 GB, koneksi USB-C berkecepatan tinggi, serta layar Super Retina XDR ProMotion, HP ini nyaman digunakan untuk merekam hingga mengedit konten.

3. OPPO Find X9 Pro

OPPO Find X9 Pro hadir dengan sistem kamera periskop ganda yang menghasilkan zoom optik mulus dan foto tetap tajam pada berbagai jarak.