Samsung Luncurkan Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8, dan Flip8 dengan Fitur Baru

Perangkat Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 and Galaxy Z Fold8 Ultra. (Istimewa).
JawaPos.com - Samsung resmi memperkenalkan tiga smartphone lipat generasi terbaru dalam ajang Galaxy Unpacked Juli 2026 di London. Jajaran Galaxy Z Fold8 Ultra, Galaxy Z Fold8, dan Galaxy Z Flip8 hadir dengan desain lebih tipis, peningkatan Galaxy AI berbasis agentic AI, serta sejumlah pembaruan pada layar, kamera, dan daya tahan.
Galaxy Z Fold8 Ultra menjadi model Ultra pertama di lini ponsel lipat Samsung. Perangkat ini mengusung layar utama lipat 8 inci, ketebalan hanya 4,1 mm saat dibuka, dan bobot 215 gram, menjadikannya Galaxy Z Fold paling tipis hingga saat ini.
Samsung juga menghadirkan teknologi Flex Titanium untuk mengurangi bekas lipatan layar sekaligus meningkatkan ketahanan. Performa ditenagai Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy dan baterai 5.000 mAh.
Fitur AI baru seperti Gemini Notebook mampu merangkum dokumen atau rekaman rapat menjadi presentasi, video, podcast, hingga kuis. Sementara Now Nudge membuat multitasking lebih cerdas dengan membuka Multi Window secara otomatis sesuai aktivitas pengguna.
Galaxy Z Fold8 hadir dengan desain baru yang lebih ringan, berbobot 201 gram. Layar utamanya menggunakan rasio 4:3 untuk menonton dan bermain gim, sementara orientasi vertikal berubah menjadi 3:4 agar lebih nyaman membaca. Cover screen memakai rasio 10:16.
Smartphone ini dibekali baterai 4.800 mAh yang diklaim mampu memutar video lebih dari 26 jam. Samsung juga menambahkan fitur My FanCam berbasis AI yang dapat otomatis mengikuti subjek dalam video.
Galaxy Z Flip8 tampil lebih ringkas dengan ketebalan 6,1 mm saat dibuka dan bobot 180 gram. Samsung memperkuat rangka dan engsel menggunakan material baru agar lebih tahan lama.
Pembaruan terbesar ada pada FlexWindow, yang kini mendukung lebih banyak aplikasi tanpa perlu membuka ponsel. Melalui Now Brief, pengguna bisa melihat cuaca, jadwal, notifikasi, kurs mata uang, hingga informasi saham langsung dari layar depan.
Untuk fotografi, Galaxy Z Flip8 membawa fitur Camcorder Grip, Super Steady Horizontal Lock, dan Dual Recording yang memungkinkan kamera depan dan belakang merekam secara bersamaan untuk kebutuhan vlog dan konten media sosial.
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