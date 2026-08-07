7 Kesalahan saat Cas HP Android yang Bikin Baterai Cepat Soak

JawaPos.com - Baterai menjadi salah satu komponen paling penting pada smartphone Android. Sayangnya, banyak pengguna yang tanpa sadar melakukan kebiasaan saat mengisi daya yang justru dapat mempercepat penurunan kesehatan baterai dalam jangka panjang.

Padahal, baterai lithium-ion yang digunakan hampir di semua HP Android modern memiliki umur pakai tertentu. Dengan kebiasaan pengisian daya yang tepat, kapasitas baterai bisa bertahan lebih lama. Sebaliknya, kesalahan yang terus dilakukan setiap hari dapat membuat baterai lebih cepat boros, mudah panas, hingga performanya menurun.

Berikut tujuh kesalahan saat mengisi daya HP Android yang sebaiknya kamu hindari!

1. Terlalu Sering Membiarkan Baterai Habis hingga 0 Persen

Banyak orang baru mengisi daya ketika baterai benar-benar habis. Padahal, baterai lithium-ion tidak dirancang untuk sering mengalami kondisi kosong total.

Akan lebih baik jika kamu mulai mengisi daya saat baterai berada di kisaran 20–30 persen. Kebiasaan ini dapat membantu mengurangi tekanan pada sel baterai dan memperpanjang usia pakainya dibanding terus-menerus membiarkannya mencapai 0 persen.

2. Membiarkan HP Terus Terhubung ke Charger Semalaman

Sebagian besar HP Android terbaru memang memiliki sistem yang dapat menghentikan pengisian ketika baterai penuh. Namun, membiarkan ponsel terus terhubung ke charger selama berjam-jam tetap bisa meningkatkan suhu perangkat, terutama jika digunakan di lingkungan yang panas.

Jika ponsel kamu mendukung fitur pengisian daya adaptif atau battery protection, aktifkan fitur tersebut. Selain itu, sebaiknya lepaskan charger setelah baterai terisi jika memang memungkinkan.