Jangan Dipaksakan! Kalau HP Android Kamu Sudah Punya 8 Tanda Ini, Mungkin Sudah Saatnya Ganti Baru

JawaPos.com - Banyak orang tetap menggunakan HP Android yang sudah berusia bertahun-tahun selama perangkat tersebut masih bisa menyala. Padahal, tidak semua masalah pada smartphone bisa diatasi hanya dengan menghapus aplikasi atau melakukan reset. Seiring bertambahnya usia perangkat, performa dan kualitas komponennya juga akan terus menurun.

Jika berbagai gangguan mulai sering muncul dan mengganggu aktivitas sehari-hari, bisa jadi itu pertanda HP sudah memasuki akhir masa pakainya.

Sebelum terus menghabiskan biaya untuk perbaikan, kenali delapan tanda berikut yang menunjukkan bahwa mungkin sudah saatnya kamu mempertimbangkan untuk mengganti HP Android dengan yang baru!

1. HP Terasa Sangat Lambat Meski Sudah Dibersihkan

HP yang membutuhkan waktu lama hanya untuk membuka aplikasi atau berpindah menu biasanya mengalami penurunan performa. Kondisi ini bisa terjadi karena prosesor sudah tidak mampu mengikuti kebutuhan aplikasi terbaru atau memori internal mulai penuh dan melambat.

Kalau kamu sudah rutin menghapus cache, mengosongkan penyimpanan, bahkan melakukan reset tetapi performanya tetap lambat, kemungkinan besar masalahnya berasal dari keterbatasan perangkat keras yang sudah tidak bisa diatasi.

2. Baterai Cepat Habis dan Harus Sering Diisi Daya

Baterai merupakan komponen yang akan mengalami penurunan kualitas seiring waktu. Jika sebelumnya HP mampu bertahan seharian, tetapi kini baru digunakan beberapa jam saja sudah hampir habis, itu menjadi tanda kapasitas baterai mulai menurun.

Apalagi jika kamu harus membawa charger atau power bank ke mana-mana setiap hari. Jika usia HP sudah cukup tua, mengganti perangkat baru sering kali menjadi pilihan yang lebih masuk akal dibanding terus bergantung pada pengisian daya.