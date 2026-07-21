HP Android Terasa Lemot? Coba 5 Cara Ini agar Serasa Pakai HP Baru Tanpa Install Aplikasi

Berbagai inovasi dilakukan produsen untuk menjamin masa depan HP Android di 2025. (Vimal Krishnattri/Unsplash)

JawaPos.com - Seiring waktu, performa HP Android bisa mulai menurun. Aplikasi terasa lebih lambat dibuka, ruang penyimpanan cepat penuh, hingga baterai menjadi lebih boros. Kondisi ini sering membuat banyak orang berpikir bahwa satu-satunya solusi adalah membeli ponsel baru.

Padahal, ada beberapa cara sederhana yang bisa kamu lakukan agar HP Android kembali terasa ringan dan responsif tanpa perlu mengunduh aplikasi tambahan. Cukup memanfaatkan fitur bawaan yang sudah tersedia, performa perangkat bisa meningkat dan pengalaman penggunaan pun menjadi lebih nyaman.

1. Hapus File Sampah dan Kosongkan Ruang Penyimpanan

Penyimpanan yang hampir penuh dapat membuat performa HP Android menurun. Sistem membutuhkan ruang kosong agar dapat bekerja dengan optimal, sehingga jika memori terlalu sesak, berbagai aplikasi akan terasa lebih lambat.

Coba hapus file yang sudah tidak diperlukan, seperti foto duplikat, video lama, dokumen yang tidak terpakai, hingga cache aplikasi. Jika memungkinkan, sisakan setidaknya 15–20 persen ruang penyimpanan agar HP tetap berjalan lancar.

2. Nonaktifkan atau Hapus Aplikasi yang Jarang Digunakan

Banyak aplikasi tetap berjalan di latar belakang meski sudah lama tidak dibuka. Hal ini dapat menghabiskan RAM, penyimpanan, sekaligus daya baterai secara perlahan.

Periksa daftar aplikasi di HP kamu, lalu hapus aplikasi yang benar-benar tidak digunakan. Jika aplikasi bawaan tidak bisa dihapus, kamu bisa menonaktifkannya agar tidak lagi berjalan dan membebani sistem.

3. Kurangi Efek Animasi agar HP Terasa Lebih Cepat

Animasi saat membuka aplikasi atau berpindah menu memang membuat tampilan Android terlihat lebih menarik. Namun, efek ini juga membutuhkan sumber daya tambahan, terutama pada HP dengan spesifikasi menengah atau lama.

Kamu bisa mempercepat atau mematikan animasi melalui Opsi Pengembang (Developer Options). Setelah dikurangi, perpindahan antar menu akan terasa lebih responsif sehingga HP seolah memiliki performa baru.

4. Restart HP Secara Berkala

Banyak pengguna jarang mematikan atau me-restart HP selama berhari-hari. Padahal, restart dapat membantu menutup proses yang berjalan terlalu lama, membersihkan penggunaan RAM, serta menyegarkan sistem.