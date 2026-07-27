Penyimpanan HP Android Penuh? Cek 5 Cara Bikin Memori Lega Belasan GB Tanpa Reset

JawaPos.com - Notifikasi yang menunjukkan penyimpanan penuh di HP Android memang menyebalkan.

Selain membuat kamu kesulitan mengunduh aplikasi atau mengambil foto, kondisi ini juga bisa menyebabkan performa perangkat melambat, aplikasi sering tertutup sendiri, hingga proses pembaruan sistem gagal dilakukan.

Kabar baiknya, kamu tidak perlu buru-buru melakukan reset pabrik untuk mengatasi masalah tersebut.

Ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mengosongkan ruang penyimpanan, bahkan hasilnya bisa mencapai belasan GB jika dilakukan dengan benar.

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Berikut 5 cara yang patut dicoba untuk melegakan penyimpanan HP Android.

1. Hapus Cache Aplikasi yang Sudah Menumpuk Cache adalah data sementara yang disimpan aplikasi agar proses membuka aplikasi menjadi lebih cepat.

Namun, seiring waktu ukurannya bisa membengkak hingga mencapai ratusan MB, bahkan beberapa GB jika kamu sering menggunakan aplikasi seperti TikTok, Instagram, Chrome, atau Facebook.

Kamu bisa membuka Pengaturan > Penyimpanan > Aplikasi, lalu pilih aplikasi yang memiliki ukuran cache besar dan hapus cache-nya.

Cara ini aman dilakukan karena tidak akan menghapus akun, foto, maupun data penting yang tersimpan di aplikasi.