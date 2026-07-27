Logo JawaPos
HomeGadget
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
Selasa, 28 Juli 2026 | 01.36 WIB

Penyimpanan HP Android Penuh? Cek 5 Cara Bikin Memori Lega Belasan GB Tanpa Reset

Ilustrasi manajemen ponsel di HP Android. (Pexels/Pixabay) - Image

Ilustrasi manajemen ponsel di HP Android. (Pexels/Pixabay)

JawaPos.com - Notifikasi yang menunjukkan penyimpanan penuh di HP Android memang menyebalkan.

Selain membuat kamu kesulitan mengunduh aplikasi atau mengambil foto, kondisi ini juga bisa menyebabkan performa perangkat melambat, aplikasi sering tertutup sendiri, hingga proses pembaruan sistem gagal dilakukan.

Kabar baiknya, kamu tidak perlu buru-buru melakukan reset pabrik untuk mengatasi masalah tersebut.

Ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mengosongkan ruang penyimpanan, bahkan hasilnya bisa mencapai belasan GB jika dilakukan dengan benar.

Berikut 5 cara yang patut dicoba untuk melegakan penyimpanan HP Android.

1. Hapus Cache Aplikasi yang Sudah Menumpuk

Cache adalah data sementara yang disimpan aplikasi agar proses membuka aplikasi menjadi lebih cepat.

Namun, seiring waktu ukurannya bisa membengkak hingga mencapai ratusan MB, bahkan beberapa GB jika kamu sering menggunakan aplikasi seperti TikTok, Instagram, Chrome, atau Facebook.

Kamu bisa membuka Pengaturan > Penyimpanan > Aplikasi, lalu pilih aplikasi yang memiliki ukuran cache besar dan hapus cache-nya.

Cara ini aman dilakukan karena tidak akan menghapus akun, foto, maupun data penting yang tersimpan di aplikasi.

2. Bersihkan Folder Download dan File yang Sudah Tidak Dibutuhkan

Banyak pengguna lupa bahwa folder Download kerap jadi tempat menumpuknya file PDF, dokumen, video, hingga file APK yang sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi. Semakin lama dibiarkan, ukurannya bisa mencapai beberapa GB.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Hobi Main Ponsel di Kasur? Kenali 7 Efek Buruknya bagi Kesehatan - Image
Lifestyle

Hobi Main Ponsel di Kasur? Kenali 7 Efek Buruknya bagi Kesehatan

Jumat, 24 Juli 2026 | 06.05 WIB

6 Alasan Mengapa Seseorang Akan Terlihat Lebih Menarik Saat Meletakkan Ponsel Ketika Berbicara Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

6 Alasan Mengapa Seseorang Akan Terlihat Lebih Menarik Saat Meletakkan Ponsel Ketika Berbicara Menurut Psikologi

Kamis, 23 Juli 2026 | 22.12 WIB

7 Alasan Mengapa Hobi Anda Jauh Lebih Bermanfaat daripada Bermain Ponsel Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

7 Alasan Mengapa Hobi Anda Jauh Lebih Bermanfaat daripada Bermain Ponsel Menurut Psikologi

Selasa, 21 Juli 2026 | 19.52 WIB

Terpopuler

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028 - Image
1

Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028

2

Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya

3

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

4

Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal

5

Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar

6

Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi

7

Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama

8

Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!

9

Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?

10

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore