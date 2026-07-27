Penyimpanan HP Android Penuh? Cek 5 Cara Bikin Memori Lega Belasan GB Tanpa Reset

Ilustrasi manajemen ponsel di HP Android. (Pexels/Pixabay)
JawaPos.com - Notifikasi yang menunjukkan penyimpanan penuh di HP Android memang menyebalkan.
Selain membuat kamu kesulitan mengunduh aplikasi atau mengambil foto, kondisi ini juga bisa menyebabkan performa perangkat melambat, aplikasi sering tertutup sendiri, hingga proses pembaruan sistem gagal dilakukan.
Kabar baiknya, kamu tidak perlu buru-buru melakukan reset pabrik untuk mengatasi masalah tersebut.
Ada beberapa cara sederhana yang bisa dilakukan untuk mengosongkan ruang penyimpanan, bahkan hasilnya bisa mencapai belasan GB jika dilakukan dengan benar.
Berikut 5 cara yang patut dicoba untuk melegakan penyimpanan HP Android.
Cache adalah data sementara yang disimpan aplikasi agar proses membuka aplikasi menjadi lebih cepat.
Namun, seiring waktu ukurannya bisa membengkak hingga mencapai ratusan MB, bahkan beberapa GB jika kamu sering menggunakan aplikasi seperti TikTok, Instagram, Chrome, atau Facebook.
Kamu bisa membuka Pengaturan > Penyimpanan > Aplikasi, lalu pilih aplikasi yang memiliki ukuran cache besar dan hapus cache-nya.
Cara ini aman dilakukan karena tidak akan menghapus akun, foto, maupun data penting yang tersimpan di aplikasi.
Baca Juga:Cara Mudah Pindahkan Semua Data dari HP Lama ke Samsung Galaxy S26, Begini Panduan Lengkapnya
Banyak pengguna lupa bahwa folder Download kerap jadi tempat menumpuknya file PDF, dokumen, video, hingga file APK yang sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi. Semakin lama dibiarkan, ukurannya bisa mencapai beberapa GB.
Profil Ikhwan Ali Tanamal: Winger Baru Persib Bandung Menyala di Piala Presiden 2026, Wonderkid Tulehu Dikontrak hingga 2028
Prediksi Skor PSMS Medan vs Port FC Piala Presiden 2026: Debut Bruno Moreira Usai Tinggalkan Persebaya Surabaya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Bentrok Maut Tambak Matraman, Satu Orang Tewas, Motor hingga Rumah Semi Permanen Dibakar
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Susunan Pemain PSMS Medan vs Port FC di Piala Presiden 2026: Port Lions Masih Terlalu Digdaya!
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!