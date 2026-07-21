7 Alasan Mengapa Hobi Anda Jauh Lebih Bermanfaat daripada Bermain Ponsel Menurut Psikologi

seseorang yang senang melakukan hobinya / foto: Magnific/wayhomestudio

JawaPos.com - Di era digital saat ini, ponsel telah menjadi bagian yang hampir tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Mulai dari bangun tidur hingga menjelang tidur kembali, banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam untuk menggulir media sosial, menonton video pendek, atau sekadar membaca berbagai informasi yang terus bermunculan tanpa henti.

Meski teknologi membawa banyak manfaat, penggunaan ponsel yang berlebihan ternyata memiliki dampak psikologis yang tidak bisa diabaikan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa terlalu lama menggunakan ponsel dapat meningkatkan stres, mengurangi fokus, mengganggu kualitas tidur, hingga menurunkan kepuasan hidup.



Sebaliknya, memiliki hobi justru memberikan efek yang sangat positif bagi kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis. Hobi tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga membantu seseorang mengembangkan kemampuan, meningkatkan rasa percaya diri, dan menjaga keseimbangan emosi.



Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (21/7), terdapat tujuh alasan mengapa hobi jauh lebih bermanfaat daripada sekadar menghabiskan waktu bermain ponsel menurut sudut pandang psikologi.



1. Hobi Memberikan Kebahagiaan yang Lebih Bertahan Lama



Salah satu alasan terbesar mengapa hobi lebih bermanfaat adalah karena mampu memberikan kebahagiaan yang lebih mendalam dibandingkan hiburan instan dari ponsel.



Saat seseorang menggulir media sosial, otak memang mendapatkan pelepasan dopamin dalam jumlah kecil. Namun efeknya sangat singkat sehingga mendorong seseorang untuk terus mencari konten baru. Inilah yang membuat aktivitas scrolling terasa tidak ada habisnya.



Sebaliknya, ketika seseorang melukis, memasak, berkebun, memainkan alat musik, atau menulis, otak tidak hanya memperoleh rasa senang sesaat, tetapi juga mendapatkan kepuasan karena berhasil menciptakan sesuatu.



Psikologi positif menyebut pengalaman ini sebagai authentic happiness, yaitu kebahagiaan yang berasal dari pencapaian dan aktivitas yang bermakna.



Semakin sering seseorang melakukan aktivitas yang bermakna, semakin tinggi pula tingkat kepuasan hidup yang dirasakan.



2. Hobi Membantu Mengurangi Stres Secara Alami



Banyak orang menggunakan ponsel sebagai pelarian ketika merasa stres. Sayangnya, media sosial sering kali justru memperparah tekanan psikologis.



Melihat kehidupan orang lain yang tampak sempurna dapat memicu perbandingan sosial (social comparison), yang sering berujung pada rasa minder, iri, atau tidak puas terhadap diri sendiri.



Sebaliknya, melakukan hobi membantu mengalihkan perhatian dari sumber stres menuju aktivitas yang menyenangkan.



Saat seseorang fokus pada hobinya, tubuh mulai menurunkan kadar hormon kortisol yang berhubungan dengan stres.



Selain itu, aktivitas kreatif juga merangsang pelepasan hormon endorfin yang membuat suasana hati menjadi lebih baik.



Karena itu, banyak psikolog menyarankan aktivitas kreatif sebagai bagian dari strategi pengelolaan stres.



3. Hobi Meningkatkan Fokus dan Konsentrasi



Bermain ponsel membuat otak terbiasa berpindah perhatian dalam waktu yang sangat cepat.



Hari ini membuka media sosial, beberapa detik kemudian membaca berita, lalu berpindah ke video pendek, kemudian membuka aplikasi lain.



Kebiasaan seperti ini melatih otak untuk sulit mempertahankan perhatian dalam jangka waktu lama.



Sebaliknya, hampir semua hobi membutuhkan konsentrasi.



Misalnya:



Membaca buku membutuhkan fokus berkelanjutan.

Bermain gitar membutuhkan koordinasi dan perhatian.

Memancing membutuhkan kesabaran.

Merajut membutuhkan ketelitian.

Berkebun membutuhkan pengamatan.



Dalam psikologi kognitif, latihan fokus yang dilakukan secara berulang dapat meningkatkan kemampuan perhatian (attention span).



Akibatnya seseorang menjadi lebih produktif dalam pekerjaan maupun kegiatan belajar.



4. Hobi Membantu Mencapai Kondisi "Flow"



Psikolog Mihaly Csikszentmihalyi memperkenalkan konsep flow, yaitu kondisi ketika seseorang begitu larut dalam aktivitas hingga melupakan waktu dan gangguan di sekitarnya.



Kondisi ini dianggap sebagai salah satu pengalaman psikologis paling membahagiakan.



Flow biasanya muncul ketika seseorang melakukan aktivitas yang cukup menantang namun masih sesuai dengan kemampuannya.



Misalnya:



Melukis

Bermain musik

Memahat

Memasak

Fotografi

Menulis

Berkebun



Sebaliknya, bermain ponsel jarang menghasilkan pengalaman flow yang sesungguhnya karena perhatian terus-menerus terpecah oleh notifikasi, iklan, dan pergantian konten.



Semakin sering seseorang mengalami flow, semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan psikologisnya.



5. Hobi Meningkatkan Rasa Percaya Diri



Setiap kali seseorang berhasil mempelajari keterampilan baru, otak akan mencatat pencapaian tersebut sebagai bukti bahwa dirinya mampu berkembang.



Psikolog Albert Bandura menyebut hal ini sebagai self-efficacy, yaitu keyakinan seseorang terhadap kemampuannya menyelesaikan suatu tugas.



Misalnya:



Berhasil memainkan lagu pertama di gitar.

Menyelesaikan lukisan.

Menanam bunga hingga berbunga.

Berhasil membuat kue.

Menyelesaikan proyek kerajinan tangan.



Semua pengalaman tersebut memperkuat rasa percaya diri.



Sebaliknya, bermain ponsel sering kali hanya membuat seseorang menjadi penonton atas pencapaian orang lain.



Akibatnya, rasa percaya diri justru dapat menurun karena terus membandingkan diri dengan kehidupan yang ditampilkan di media sosial.



6. Hobi Membuat Hidup Terasa Lebih Bermakna



Psikologi modern menekankan bahwa kebahagiaan bukan hanya soal merasa senang, tetapi juga memiliki makna dalam kehidupan.



Hobi sering kali berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar.



Contohnya:



Fotografi berubah menjadi bisnis.

Menulis menjadi karier.

Berkebun menjadi usaha tanaman hias.

Memasak menjadi usaha kuliner.

Melukis menjadi sumber penghasilan.



Bahkan jika tidak menghasilkan uang sekalipun, hobi tetap memberikan rasa bahwa waktu yang dihabiskan memiliki nilai.



Sebaliknya, setelah menghabiskan tiga jam bermain media sosial, banyak orang justru merasa tidak melakukan sesuatu yang benar-benar berarti.



Fenomena ini dikenal sebagai time dissatisfaction, yaitu rasa tidak puas terhadap cara menghabiskan waktu.



7. Hobi Membantu Menjaga Kesehatan Mental dalam Jangka Panjang



Berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa orang yang memiliki aktivitas bermakna di luar pekerjaan cenderung memiliki tingkat depresi dan kecemasan yang lebih rendah.



Hobi memberikan beberapa manfaat sekaligus, seperti:



Mengurangi stres.

Meningkatkan suasana hati.

Melatih kreativitas.

Menambah hubungan sosial jika dilakukan bersama komunitas.

Menjaga fungsi otak tetap aktif.

Mengurangi risiko kelelahan mental (burnout).



Sebaliknya, penggunaan ponsel yang berlebihan sering dikaitkan dengan gangguan tidur, kecemasan, kesulitan berkonsentrasi, hingga meningkatnya rasa kesepian.



Karena itu, banyak psikolog menyarankan adanya keseimbangan antara penggunaan teknologi dan aktivitas nyata yang memberikan pengalaman langsung.



Bagaimana Memulai Hobi Baru?



Jika Anda merasa terlalu banyak menghabiskan waktu di depan layar, tidak ada kata terlambat untuk memulai hobi baru. Tidak perlu memilih aktivitas yang mahal atau rumit. Mulailah dari hal-hal sederhana yang benar-benar Anda nikmati.



Beberapa contoh hobi yang mudah dicoba antara lain:



Membaca buku selama 20 menit setiap hari.

Menulis jurnal atau cerita pendek.

Berkebun menggunakan pot kecil di rumah.

Memasak resep baru setiap akhir pekan.

Belajar memainkan alat musik.

Menggambar atau mewarnai.

Bersepeda atau berjalan santai.

Fotografi menggunakan kamera ponsel secara kreatif, bukan sekadar berselancar di media sosial.



Kuncinya adalah konsistensi. Luangkan waktu khusus setiap hari, meski hanya 15–30 menit. Seiring waktu, hobi dapat menjadi bagian penting dari rutinitas yang menyehatkan pikiran dan emosi.



Kesimpulan



Ponsel merupakan alat yang sangat berguna jika digunakan secara bijak. Namun, ketika sebagian besar waktu luang hanya dihabiskan untuk menggulir layar tanpa tujuan, manfaat yang diperoleh sering kali jauh lebih kecil dibandingkan dampak negatifnya terhadap kesehatan mental.



Sebaliknya, hobi memberikan pengalaman yang lebih bermakna. Dari sudut pandang psikologi, hobi membantu mengurangi stres, meningkatkan fokus, membangun rasa percaya diri, menghadirkan pengalaman flow, memperkaya makna hidup, serta menjaga kesehatan mental dalam jangka panjang.



