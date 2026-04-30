Mengenal Seri Galaxy S26: Ponsel AI paling Intuitif di Pasaran Saat ini

JawaPos.com - Samsung Electronics Co., Ltd. memperkenalkan Galaxy S26 Series dengan Galaxy AI paling proaktif dan adaptif yang dirancang untuk membuat aktivitas harian menjadi lebih mudah. Mulai dari menyusun rencana dan mencari informasi, hingga merekam dan mengedit konten, Galaxy S26 memberikan cara yang lebih sederhana untuk melakukan banyak hal. Sebagai smartphone AI generasi ketiga Samsung, Galaxy S26, S26+, dan S26 Ultra menjalankan tugas kompleks di background, sehingga pengguna bisa lebih fokus pada hasil kerja AI, tanpa perlu memusingkan prosesnya.



Galaxy S26 Series dirancang dengan memadukan berbagai kemampuan tercanggih Samsung, yaitu performa luar biasa, sistem kamera intuitif, dan Galaxy AI, ke dalam satu kesatuan yang harmonis. Keunggulan tersebut menjadi fondasi kuat yang menjamin fitur-fitur tercanggih Galaxy S26 Series siap untuk digunakan sepanjang hari, sehingga smartphone ini dapat selalu diandalkan tanpa mengorbankan keamanan maupun privasi pengguna.

Melanjutkan puluhan tahun inovasi Samsung dalam teknologi display, Galaxy S26 Ultra menghadirkan Privacy Display bawaan pertama di dunia pada smartphone, membuka kelas baru pengalaman visual sekaligus menegaskan komitmen Samsung terhadap privasi hingga ke tingkat piksel.

Galaxy S26 Ultra turut dibekali chipset khusus dan sistem manajemen termal terbaru untuk mendukung performa AI yang lebih cepat dan bertenaga. Seluruh teknologi ini hadir dalam model Ultra tertipis yang pernah ada.

Dengan kombinasi dari seluruh keunggulan tersebut, Galaxy S26 Series mampu menyajikan pengalaman seluler yang paling bertenaga.

“Kami percaya AI harus menjadi sesuatu yang dapat diandalkan setiap hari, dirancang untuk bekerja secara konsisten bagi semua orang tanpa memerlukan keahlian khusus,” ujar TM Roh, President sekaligus Head of Device eXperience (DX) Division Samsung Electronics. “Melalui Galaxy S26 Series, kami berfokus menghadirkan AI yang terasa effortless, bekerja secara mulus di latar belakang sehingga pengguna dapat lebih fokus pada hal yang benar-benar penting.”

Performa Bertenaga untuk Penggunaan Sehari-hari

Dirancang untuk kenyamanan sepanjang hari, Galaxy S26 Series menggunakan hardware paling bertenaga di Galaxy S Series yang ditenagai oleh chipset khusus. Seluruh model Galaxy S26 Series didesain untuk menghadirkan performa AI, efisiensi daya, dan manajemen termal optimal guna memastikan tugas-tugas berat berjalan lancar dan konsisten, sehingga pengguna bisa mengandalkan perangkat mereka di saat-saat penting.

Pada Galaxy S26 Ultra, generasi kedua dari prosesor khusus untuk Samsung — Snapdragon® 8 Elite Gen 5 for Galaxy — menghadirkan performa terbaik yang pernah ada di kelasnya dengan peningkatan signifikan pada CPU, GPU, dan NPU untuk mendukung pengalaman yang lebih cepat, mulus, dan responsif sepanjang hari.

Dengan peningkatan performa CPU hingga 19%, Galaxy S26 Ultra mampu merespons lebih cepat dan menangani beban kerja kompleks dengan lebih cerdas, bahkan saat banyak aplikasi berjalan bersamaan. Peningkatan 39% pada performa NPU memastikan fitur Galaxy AI selalu aktif dan berjalan tanpa hambatan, jadi pengguna bisa melakukan banyak hal tanpa lag atau gangguan. Lalu, peningkatan 24% pada performa GPU menghadirkan visual yang lebih kaya dan pengalaman gaming yang lebih seamless.

Untuk mempertahankan performa tingkat tinggi ini, Galaxy S26 Ultra memperkenalkan Vapor Chamber yang didesain ulang dengan material antarmuka termal di sepanjang sisi prosesor, sehingga panas menyebar lebih efisien di area permukaan yang lebih luas. Desain ini meningkatkan pembuangan panas untuk menjaga perangkat tetap dingin dan stabil, bahkan selama aktivitas berat seperti bermain game, multitasking, dan perekaman video. Untuk mendukung penggunaan sepanjang hari, Galaxy S26 Ultra juga dilengkapi Super-Fast Charging 3.0 yang mampu mengisi daya hingga 75% hanya dalam 30 menit, sehingga lebih hemat waktu.