Butuh Smartphone untuk Tunjang Aktivitas Sehari-hari? Kini Lebih Mudah dengan Galaxy AI

(Istimewa).

JawaPos.com - Tugas-tugas kecil sering kali menumpuk tanpa terasa. Saat merencanakan perjalanan bersama teman, pengguna kerap harus berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain, mulai dari mengecek Calendar agar tidak bentrok jadwal, memesan kendaraan ke bandara, membuka kembali Notes untuk meninjau destinasi yang ingin dikunjungi, mencatat pengeluaran, hingga begadang mengedit foto sampai siap diunggah.

Galaxy AI pada Galaxy S26 Series dirancang untuk mempermudah keseharian pengguna. Dengan bekerja secara proaktif, teknologi ini mengurangi langkah-langkah yang diperlukan sehingga berbagai aktivitas dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Dukungan ini hadir di saat yang tepat, memungkinkan pengguna tetap fokus pada hal yang sedang dikerjakan tanpa perlu berpindah-pindah aplikasi atau mengelola setiap proses secara manual.

Apa saja fitur utama Galaxy AI pada Galaxy S26 Series?

Pada Galaxy S26 Series, Galaxy AI hadir dalam berbagai aktivitas sehari-hari, memudahkan pengguna dalam merencanakan, berkreasi, mengatur, berbagi, dan lainnya. Mulai dari rekomendasi berbasis konteks yang menjaga percakapan tetap mengalir hingga fitur intuitif yang membantu menyempurnakan dan mengelola konten visual, Galaxy AI membantu pengguna tetap fokus dan produktif tanpa hambatan.

Now Nudge beradaptasi dengan apa yang tampil di layar serta data yang sudah ada di perangkat untuk secara proaktif memberikan saran yang relevan di waktu yang tepat. Sedang mengirim pesan dengan teman untuk merencanakan hangout? Saat tanggal muncul dalam percakapan, Galaxy S26 akan mengenalinya, menampilkan jadwal yang sudah ada di kalender pada hari tersebut, serta menawarkan untuk menambahkan acara, semuanya tanpa perlu berpindah aplikasi.

Saat seseorang meminta foto dari perjalanan ke New York, Now Nudge dapat secara otomatis merekomendasikan gambar yang relevan dari Galeri, sehingga dapat langsung dibagikan dalam hitungan detik tanpa perlu mencari di dalam album. Bahkan, fitur ini juga dapat menampilkan kembali informasi yang tersimpan di perangkat, seperti daftar bar menarik yang sebelumnya dicatat di Samsung Notes—tanpa perlu membuka aplikasi terkait, Galaxy S26 menangani langkah-langkah tambahan tersebut secara otomatis.

Untuk panduan langkah demi langkah dalam mencoba berbagai fitur Galaxy AI ini, saksikan di sini.

Galaxy S26 mampu menangani berbagai tugas berlapis di balik layar, membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih mudah. Melalui interaksi yang natural, Google Gemini dapat mencari dan menyelesaikan tindakan kompleks secara mulus lintas aplikasi. Saat pengguna terlambat untuk bertemu teman, cukup tekan dan tahan tombol samping lalu minta Gemini untuk memesan taksi ke tujuan—aplikasi akan terbuka dan perjalanan disiapkan untuk disetujui. Ini memberikan gambaran awal tentang kemampuan AI yang semakin agentic, yang dapat menyelesaikan tugas-tugas rutin di latar belakang sehingga pengguna tidak perlu lagi disibukkan dengan hal-hal teknis.