Butuh Smartphone untuk Tunjang Aktivitas Sehari-hari? Kini Lebih Mudah dengan Galaxy AI

JawaPos.com - Tugas-tugas kecil sering kali menumpuk tanpa terasa. Saat merencanakan perjalanan bersama teman, pengguna kerap harus berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain, mulai dari mengecek Calendar agar tidak bentrok jadwal, memesan kendaraan ke bandara, membuka kembali Notes untuk meninjau destinasi yang ingin dikunjungi, mencatat pengeluaran, hingga begadang mengedit foto sampai siap diunggah.
Galaxy AI pada Galaxy S26 Series dirancang untuk mempermudah keseharian pengguna. Dengan bekerja secara proaktif, teknologi ini mengurangi langkah-langkah yang diperlukan sehingga berbagai aktivitas dapat diselesaikan dengan lebih efisien. Dukungan ini hadir di saat yang tepat, memungkinkan pengguna tetap fokus pada hal yang sedang dikerjakan tanpa perlu berpindah-pindah aplikasi atau mengelola setiap proses secara manual.
Apa saja fitur utama Galaxy AI pada Galaxy S26 Series?
Pada Galaxy S26 Series, Galaxy AI hadir dalam berbagai aktivitas sehari-hari, memudahkan pengguna dalam merencanakan, berkreasi, mengatur, berbagi, dan lainnya. Mulai dari rekomendasi berbasis konteks yang menjaga percakapan tetap mengalir hingga fitur intuitif yang membantu menyempurnakan dan mengelola konten visual, Galaxy AI membantu pengguna tetap fokus dan produktif tanpa hambatan.
Now Nudge beradaptasi dengan apa yang tampil di layar serta data yang sudah ada di perangkat untuk secara proaktif memberikan saran yang relevan di waktu yang tepat. Sedang mengirim pesan dengan teman untuk merencanakan hangout? Saat tanggal muncul dalam percakapan, Galaxy S26 akan mengenalinya, menampilkan jadwal yang sudah ada di kalender pada hari tersebut, serta menawarkan untuk menambahkan acara, semuanya tanpa perlu berpindah aplikasi.
Saat seseorang meminta foto dari perjalanan ke New York, Now Nudge dapat secara otomatis merekomendasikan gambar yang relevan dari Galeri, sehingga dapat langsung dibagikan dalam hitungan detik tanpa perlu mencari di dalam album. Bahkan, fitur ini juga dapat menampilkan kembali informasi yang tersimpan di perangkat, seperti daftar bar menarik yang sebelumnya dicatat di Samsung Notes—tanpa perlu membuka aplikasi terkait, Galaxy S26 menangani langkah-langkah tambahan tersebut secara otomatis.
Untuk panduan langkah demi langkah dalam mencoba berbagai fitur Galaxy AI ini, saksikan di sini.
Galaxy S26 mampu menangani berbagai tugas berlapis di balik layar, membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih mudah. Melalui interaksi yang natural, Google Gemini dapat mencari dan menyelesaikan tindakan kompleks secara mulus lintas aplikasi. Saat pengguna terlambat untuk bertemu teman, cukup tekan dan tahan tombol samping lalu minta Gemini untuk memesan taksi ke tujuan—aplikasi akan terbuka dan perjalanan disiapkan untuk disetujui. Ini memberikan gambaran awal tentang kemampuan AI yang semakin agentic, yang dapat menyelesaikan tugas-tugas rutin di latar belakang sehingga pengguna tidak perlu lagi disibukkan dengan hal-hal teknis.
Kamera Galaxy selalu memudahkan pengguna untuk mengabadikan momen dengan hasil yang mengesankan. Dengan Galaxy S26, peningkatan pada fitur Photo Assist dan Creative Studio membuat proses mengedit dan menyesuaikan konten menjadi semakin mulus dan praktis.
Photo Assist kini mendukung pengeditan berbasis bahasa alami, memungkinkan pengguna melakukan perubahan hanya dengan menyampaikan apa yang ingin diubah—tanpa perlu istilah teknis, alat khusus, atau keahlian editing. Misalnya, saat ingin mengambil foto makan malam yang sempurna, tetapi teman sudah mengambil satu gigitan sebelum foto diambil, cukup minta untuk mengembalikan bagian yang hilang, dan Photo Assist akan mengisinya kembali. Atau jika foto lanskap sudah terlihat bagus tetapi ingin suasana yang lebih dramatis, pengguna dapat meminta untuk mengubah tampilan dari siang menjadi malam.
Setiap perubahan dapat ditinjau secara bertahap, dan pengguna juga bisa kembali ke tahap sebelumnya kapan saja, sehingga proses editing menjadi lebih mudah dan fleksibel.
Dapat diakses melalui Edge Panel, Creative Studio menghadirkan ruang praktis untuk mewujudkan berbagai ide dalam satu tempat, mengubah sketsa, foto, atau perintah menjadi visual yang lebih matang—seperti stiker lucu untuk grup chat atau wallpaper yang mencerminkan gaya pengguna.
Setelah hasil dibuat, pengguna dapat langsung melanjutkan proses editing atau membagikannya tanpa perlu berpindah alat, sehingga alur kreativitas tetap terjaga tanpa hambatan.
Galaxy AI juga membantu pengguna tetap terorganisir dan menangani dokumen sehari-hari dengan lebih praktis. Ada dokumen yang perlu segera diproses? Fitur Document Scan kini terintegrasi langsung di aplikasi Kamera.
Bayangkan saat berada di klinik dan ada formulir yang perlu diisi oleh anggota keluarga—dokumen tersebut dapat langsung dipindai dan dikirim dalam bentuk salinan digital yang rapi dalam sekejap. Galaxy S26 akan mengenali dokumen, mengoreksi distorsi, serta menghilangkan gangguan seperti lipatan atau bahkan jari yang ikut tertangkap di sudut gambar. Jika terdapat beberapa halaman, semuanya dapat digabungkan secara otomatis menjadi satu file PDF dengan mudah.
Galaxy AI pada Galaxy S26 Series dirancang untuk menangani langkah-langkah kecil yang kerap menyita waktu sepanjang hari. Dengan mengurangi upaya dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari, setiap interaksi terasa lebih intuitif. Hasilnya adalah perangkat yang mampu beradaptasi dengan pengguna dan bekerja selaras dengan kebutuhan, sehingga waktu dapat lebih banyak digunakan untuk menikmati momen tanpa harus disibukkan dengan proses.
Coba Try Galaxy untuk merasakan langsung beberapa fitur terbaru pada perangkat yang sedang digunakan.