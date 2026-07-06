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Nanda Prayoga
Senin, 6 Juli 2026 | 20.31 WIB

Bocoran Sertifikasi Ungkap Baterai iPhone 18 Pro, Pro Max Naik Drastis hingga 5.567 mAh

Bocoran konsep iPhone 18 Pro. (vietnam.vn) - Image

Bocoran konsep iPhone 18 Pro. (vietnam.vn)

JawaPos.com - Informasi terbaru mengenai seri iPhone 18 Pro kembali mencuat menjelang peluncurannya. Kali ini, dokumen sertifikasi 3C di Tiongkok mengungkap kapasitas baterai yang akan dibawa iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max. Karena berasal dari dokumen regulator, bocoran semacam ini umumnya dinilai memiliki tingkat akurasi yang cukup tinggi.

Seperti dilansir dari Gizmochina, berdasarkan data sertifikasi tersebut, iPhone 18 Pro versi Tiongkok disebut akan dibekali baterai berkapasitas 4.056 mAh, sedangkan varian untuk pasar Amerika Serikat mencapai 4.288 mAh. Angka tersebut lebih besar dibandingkan iPhone 17 Pro yang masing-masing memiliki baterai 3.988 mAh untuk pasar Tiongkok dan 4.252 mAh untuk pasar AS.

Temuan itu juga sejalan dengan bocoran sebelumnya dari pembocor teknologi Digital Chat Station yang lebih dulu menyebutkan adanya peningkatan kapasitas baterai pada model Pro.

Sementara itu, iPhone 18 Pro Max dikabarkan membawa peningkatan yang lebih mencolok. Dokumen sertifikasi menunjukkan kapasitas baterai sebesar 5.391 mAh untuk versi Tiongkok dan 5.567 mAh pada model Amerika Serikat.

Sebagai perbandingan, iPhone 17 Pro Max hanya dibekali baterai 4.823 mAh di Tiongkok dan 5.088 mAh di AS. Dengan demikian, generasi terbaru ini diperkirakan mengalami kenaikan kapasitas sekitar 500 mAh.

Selama ini Apple dikenal lebih mengutamakan efisiensi perangkat keras dan perangkat lunak dibanding mengejar kapasitas baterai yang besar. Berbeda dengan sejumlah produsen asal Tiongkok seperti Xiaomi, Oppo, dan OnePlus yang telah lama menghadirkan ponsel flagship dengan baterai di atas 7.000 mAh.

Meski demikian, peningkatan kapasitas baterai hingga mendekati 5.600 mAh pada iPhone 18 Pro Max diperkirakan akan memberikan daya tahan yang lebih baik, terlebih jika dipadukan dengan chip A20 Pro berbasis proses manufaktur 2 nanometer yang dikabarkan menawarkan efisiensi daya lebih tinggi.

Tak hanya sektor baterai, sejumlah spesifikasi lain dari seri iPhone 18 Pro juga mulai bermunculan. Perangkat ini diyakini akan menjadi lini pertama Apple yang menggunakan chipset A20 Pro dengan fabrikasi 2 nm.

Dari sisi desain, Apple disebut tidak akan melakukan perubahan besar. Namun, ukuran Dynamic Island diperkirakan akan dibuat lebih kecil berkat sebagian komponen Face ID yang kemungkinan dipindahkan ke bawah layar.

Editor: Sabik Aji Taufan
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