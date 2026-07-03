Tak Main-Main, Apple Dikabarkan Produksi 10 Juta iPhone Lipat Tahun Ini

JawaPos.com - Apple disebut-sebut semakin serius memasuki pasar ponsel lipat. Perusahaan asal Cupertino, Amerika Serikat, itu dikabarkan telah menyiapkan produksi awal sekitar 10 juta unit iPhone lipat yang diprediksi meluncur bersamaan dengan seri iPhone 18 Pro pada September 2026.

Seperti dilansir GSM Arena dari Nikkei Asia yang mengutip sumber yang mengetahui rencana produksi Apple. Dalam laporannya, Apple disebut telah meminta para pemasok untuk memproduksi sekitar 10 juta unit iPhone lipat sepanjang 2026.

Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan laporan sebelumnya yang menyebut Apple hanya menargetkan produksi awal sekitar 7 hingga 8 juta unit.

Tak hanya iPhone lipat, Apple juga dikabarkan memesan produksi sekitar 70 juta unit untuk iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max. Dengan demikian, total target produksi lini iPhone terbaru Apple pada 2026 diperkirakan mencapai sekitar 220 juta unit.

Laporan yang sama juga menyebut Apple telah menginstruksikan sejumlah pemasok agar bersiap menerima pesanan tambahan hingga 85 juta unit pada paruh kedua 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk mengantisipasi tingginya permintaan setelah peluncuran.

Selain itu, Apple dilaporkan meminta pemasok mulai menyiapkan komponen tertentu yang sebelumnya digunakan pada seri iPhone 17 untuk mendukung produksi keluarga iPhone 18.

Berdasarkan berbagai rumor yang beredar, Apple diperkirakan akan memperkenalkan iPhone lipat, yang sementara ini disebut sebagai iPhone Ultra, bersama iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max pada 8 September 2026.