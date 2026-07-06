iPad Pro Baru Meluncur pada 2027? Apple Siapkan Chip M7 dan Teknologi Pendingin Canggih

JawaPos.com - Apple dilaporkan tengah menyiapkan generasi terbaru iPad Pro berukuran 11 inci dan 13 inci yang dijadwalkan meluncur pada musim semi 2027.

Seperti dilansir dari Macrumors, berdasarkan laporan Bloomberg, pembaruan kali ini tidak akan menghadirkan perubahan desain yang signifikan. Sebaliknya, Apple disebut lebih memfokuskan pengembangan pada peningkatan performa melalui pembaruan komponen internal.

Salah satu peningkatan yang paling disorot adalah penggunaan chipset generasi terbaru. Model iPad Pro tersebut diperkirakan akan dibekali chip M6 atau M7, bergantung pada kesiapan produksi Apple menjelang jadwal peluncurannya.

Bloomberg menyebut Apple akan lebih dahulu memperkenalkan chip M6 pada model MacBook Pro 14 inci yang diperbarui tahun ini. Namun, perusahaan juga menargetkan chip M7 siap diluncurkan pada paruh pertama 2027.

Meski demikian, laporan tersebut belum memastikan chipset mana yang pada akhirnya akan digunakan pada iPad Pro terbaru. Apabila pengembangan chip M7 selesai sesuai jadwal sebelum musim semi 2027, Apple berpeluang langsung menyematkan prosesor tersebut ke lini iPad Pro. Sebaliknya, jika belum siap, perangkat kemungkinan akan mengandalkan chip M6.

Baik chip M6 maupun M7 disebut sama-sama dibangun menggunakan proses fabrikasi 2 nanometer terbaru Apple. Perbedaannya, chip M7 dikabarkan akan membawa optimasi kecerdasan buatan (AI) yang lebih canggih dibandingkan M6, sehingga diharapkan mampu meningkatkan kemampuan perangkat dalam menjalankan berbagai fitur berbasis AI.

Selain peningkatan chipset, Apple juga dikabarkan sedang menguji penggunaan sistem pendingin ruang uap (vapor chamber). Teknologi ini diyakini dapat membantu menjaga suhu perangkat tetap stabil saat menjalankan beban kerja berat, sehingga performa iPad Pro bisa dipertahankan lebih optimal dalam waktu yang lebih lama.