Oppo Reno16 Series Resmi Hadir di Indonesia, Berikut Spesifikasi dan Harganya

JawaPos.com - Oppo resmi memperkenalkan Reno16 Series di Indonesia pada Jumat (3/7). Jajaran ponsel terbaru ini terdiri atas Reno16 Pro 5G, Reno16 5G, dan Reno16 F 5G yang mengusung sejumlah pembaruan, mulai dari desain, kemampuan kamera berbasis kecerdasan buatan (AI), hingga peningkatan performa.

Salah satu pembaruan yang dihadirkan adalah desain baru bertajuk Planet 3D. Pada varian warna Pop White, Oppo menerapkan teknologi HoloVerse 3D yang menciptakan efek visual menyerupai planet dan nebula ketika terkena pantulan cahaya. Efek tersebut dihasilkan melalui jutaan lensa mikro yang disusun pada panel belakang sehingga memberikan kesan tiga dimensi.

Bagian belakang perangkat juga dibuat menggunakan desain cold-sculpted one-piece yang menyatu dengan modul kamera sehingga tampil lebih rapi sekaligus nyaman digenggam.

Untuk ukuran layar, Reno16 Pro 5G dan Reno16 5G dibekali panel berukuran 6,32 inci, sedangkan Reno16 F 5G menggunakan layar lebih besar berukuran 6,57 inci.

"Oppo Reno16 Series kami rancang agar proses menciptakan konten terasa semudah satu kali klik. Kami percaya teknologi terbaik adalah teknologi yang mampu menginspirasi lebih banyak orang untuk berkarya," ujar Jiang Linlin, Chief Marketing Officer Oppo Indonesia di Jakarta, Jumat (3/7).

Di sektor kamera, seluruh model Reno16 Series mengusung kamera utama beresolusi tinggi yang telah dilengkapi optical image stabilization (OIS), kamera telefoto dengan kemampuan zoom optik sekitar 3,5 kali, serta kamera ultra-wide untuk menghasilkan sudut pandang yang lebih luas.

Khusus Reno16 Pro 5G, Oppo menyematkan kamera Ultra Clear 200 MP yang diklaim tetap mampu mempertahankan detail gambar saat hasil foto dipotong (crop). Sementara itu, kamera depan pada seluruh model memiliki resolusi 50 MP dengan sudut pandang hingga 100 derajat untuk kebutuhan swafoto maupun foto grup.

Pengalaman fotografi juga didukung sejumlah fitur AI, termasuk Pop Camera yang memungkinkan pengguna menghasilkan efek bergaya kamera digital klasik, instant film, hingga light leak tanpa perlu memasang aplikasi tambahan.