Xiaomi 17T Series Resmi Rilis, Dibekali Kamera 5x dan Baterai Besar, Cek Spesifikasi Lengkap Berikut

Xiaomi resmi meluncurkan Xiaomi 17T Series yang terdiri dari 17T dan 17T Pro. (Nanda Prayoga/JawaPos.com)
JawaPos.com - Xiaomi resmi meluncurkan Xiaomi 17T Series yang terdiri dari 17T dan 17T Pro. Keduanya adalah duo smartphone premium terbaru dari Xiaomi yang meneruskan lini Xiaomi 15T Series keluaran 2025.
Untuk pertama kalinya dalam lini Xiaomi T Series, varian reguler Xiaomi 17T dibekali sistem kamera yang setara dengan versi Pro. Peningkatan paling mencolok hadir pada sektor fotografi, di mana Xiaomi 17T kini mengusung kamera periskop telefoto dengan kemampuan pembesaran optik hingga 5x, menggantikan lensa telefoto 2x yang digunakan pada generasi sebelumnya.
“Produk unggulan kami T Series. T series telah hadirkan berbagai terobosan baru di berbagai generasinya,” kata Andi Renreng, Marketing Director Xiaomi Indonesia pada saat peluncuran di Jakarta, Selasa (2/6).
Spesifikasi Xiaomi 17T
Xiaomi 17T hadir dengan kamera periskop telefoto 50 MP yang mendukung pembesaran optik hingga 5x serta dilengkapi fitur Optical Image Stabilization (OIS).
Kemampuan kameranya tidak berhenti di situ. Lensa telefoto tersebut juga mendukung zoom lossless 10x dan AI Ultra Zoom hingga 120x, sehingga mampu menangkap objek dari jarak yang sangat jauh. Xiaomi turut menyematkan mode telemakro yang memungkinkan pengguna memotret objek dari jarak sekitar 30 cm.
Sistem kamera belakang Xiaomi 17T juga diperkuat kamera utama 50 MP dengan sensor Light Fusion 800 berukuran 1/1,55 inci yang telah dibekali OIS. Sementara itu, kebutuhan fotografi sudut lebar ditangani kamera ultrawide 12 MP, sedangkan kamera depan 32 MP siap mendukung aktivitas swafoto dan panggilan video.
Kolaborasi Xiaomi dengan Leica kembali berlanjut pada seri ini. Xiaomi 17T mengandalkan lensa Leica Summilux Optical Lens yang dipadukan dengan teknologi Leica UltraPure Optical Design. Pengguna juga dapat menikmati berbagai filter khas Leica serta dua karakter fotografi yang menjadi ciri khas merek kamera asal Jerman tersebut.
Fitur baru yang diperkenalkan pada Xiaomi 17T Series adalah Leica Live Moment. Melalui fitur ini, pengguna dapat menghasilkan foto bergerak yang dilengkapi watermark eksklusif Leica dan tetap mendukung mode potret.
