Bedah Spesifikasi Poco F8 Ultra: Snapdragon 8 Elite Gen 5 hingga Baterai 6.500 mAh

Ilustrasi smartphone Poco F8 Ultra. (Istimewa).
JawaPos.com - Poco F8 Ultra kembali tersedia di pasar Indonesia setelah sebelumnya diklaim habis terjual. Kembalinya perangkat ini menarik perhatian dengan spesifikasi kelas atas. Chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, layar AMOLED besar, dan sistem pendingin jadi andalan perangkat ini.
Di tengah persaingan smartphone premium semakin ketat, kehadiran Poco F8 Ultra menarik. Produsen kini tidak hanya berlomba chipset tercepat, tetapi juga layar dan manajemen suhu yang baik.
Menurut Poco Indonesia, tingginya minat konsumen jadi alasan utama perangkat ini kembali dipasarkan.
"Antusiasme luar biasa yang kami lihat pada periode penjualan sebelumnya menunjukkan tingginya minat konsumen terhadap performa flagship yang ditawarkan Poco F8 Ultra. Kami senang dapat kembali menghadirkan perangkat ini bagi para pengguna yang sebelumnya belum sempat mendapatkannya. Kini saatnya merasakan langsung pengalaman ‘Ultra Power Ascended’ yang menjadi identitas Poco F8 Ultra," ujar Novita Krisutami, PR Manager Poco Indonesia.
Salah satu aspek menonjol dari Poco F8 Ultra adalah penggunaan chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5. Chip ini dipadukan dengan VisionBoost D8, chip grafis tambahan untuk proses visual perangkat.
Kombinasi tersebut menunjukkan tren di smartphone premium. Chip pendamping dipakai untuk optimalisasi gim, pemrosesan grafis, dan efisiensi kinerja perangkat.
Poco mengklaim perangkat ini mampu mencatat skor AnTuTu di atas 3,9 juta poin. Hasil benchmark bukan satu-satunya indikator performa, namun angka itu menunjukkan kemampuan perangkat menangani tugas berat.
Selain dapur pacu, Poco F8 Ultra didukung layar HyperRGB AMOLED 6,9 inci dengan panel M10. Ukuran layar yang besar penting karena konsumsi konten digital didominasi video dan gim.
Panel AMOLED juga memungkinkan tampilan warna lebih kaya dengan kontras tinggi. Karakteristik ini umum pada smartphone premium yang fokus kualitas visual.
Sisi audio perangkat mengandalkan teknologi Sound by Bose. Sistem audio ini menunjukkan perhatian produsen pada pengalaman multimedia, tidak hanya kualitas layar.
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