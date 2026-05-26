Oppo Resmi Rilis Find X9 Series, Begini Spesifikasinya

JawaPos.com - Oppo resmi memperkenalkan dua smartphone flagship terbarunya di Indonesia, yakni Oppo Find X9 Ultra dan Oppo Find X9s. Keduanya hadir dengan teknologi mobile photography terbaru hasil kolaborasi bersama Hasselblad, sekaligus membawa pengalaman AI yang lebih personal dan intuitif lewat ColorOS 16.

Sebagai model flagship tertinggi, Oppo Find X9 Ultra dirancang untuk menggabungkan kemampuan kamera profesional, videografi sinematik, performa tinggi, dan AI cerdas dalam satu perangkat premium. Sementara Oppo Find X9s hadir sebagai smartphone stylish dan ringkas yang ditujukan untuk kebutuhan fotografi harian maupun travel content creation.

“Melalui Oppo Find X9 Ultra dan Oppo Find X9s, kami ingin menghadirkan pengalaman mobile imaging flagship dengan spesifikasi tertinggi saat ini untuk pengguna di Indonesia,” ujar Jiang Linlin saat peluncuran di Jakarta, Selasa (26/5).

Untuk kebutuhan videografi, Oppo Find X9 Ultra mendukung perekaman 4K 60fps Dolby Vision HDR hingga zoom 30x, cinematic 4K 120fps, serta 8K 30fps. Dukungan O-Log2 dan ACES juga memungkinkan workflow color grading profesional langsung dari smartphone. Sementara Find X9s mendukung perekaman 4K 60fps Dolby Vision HDR di seluruh kamera untuk kebutuhan konten harian dan traveling.

Kedua perangkat turut dibekali fitur AI terbaru seperti AI Mind Pilot, AI Menu Translation, AI Bill Manager, dan AI Popout guna menunjang produktivitas pengguna.

Oppo Find X9 Ultra

Oppo Find X9 Ultra mengusung sistem New-Generation Hasselblad Master Camera dengan lima kamera belakang, termasuk kamera telephoto 50MP 10x optical zoom pertama di industri dengan kemampuan 20x optical-quality zoom. Teknologi Quintuple Prism Reflection Periscope Structure memungkinkan modul kamera tetap ringkas namun mampu menghasilkan detail tajam di focal length ekstrem.

Perangkat ini juga membawa kamera utama 200MP dengan sensor Sony LYTIA 901, telephoto 200MP 3x, ultra-wide 50MP, serta True Color Camera multispektral untuk reproduksi warna yang lebih natural. Smartphone ini hadir dengan layar 6,82 inci 144Hz QHD+ AMOLED, chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5, baterai 7050mAh, serta pengisian cepat 100W SUPERVOOC dan 50W AIRVOOC.

