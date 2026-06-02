Spesifikasi Infinix HOT 70! HP Rp 2 Jutaan dengan Baterai 6.000 mAh dan Layar 120Hz

JawaPos.com - Infinix menghadirkan ponsel Rp 2 Jutaan HOT 70 yang menggabungkan desain atraktif dengan pengalaman penggunaan yang nyaman untuk berbagai aktivitas harian.

Bagi generasi muda, smartphone telah berkembang menjadi lebih dari sekadar alat komunikasi. Perangkat ini dipercaya menjadi bagian dari identitas serta penunjang berbagai aktivitas digital sehari-hari.

“Melalui seri HOT 70, Infinix menghadirkan kombinasi desain colorful dan pengalaman penggunaan yang lebih seimbang untuk aktivitas sehari-hari,” kata Infinix dalam keterangannya.

Perkembangan tren pasar menunjukkan bahwa konsumen kini tidak lagi hanya terpaku pada spesifikasi teknis. Banyak pengguna mulai mempertimbangkan sejumlah aspek lain saat memilih smartphone terbaru, seperti kenyamanan penggunaan sepanjang hari, desain yang lebih menarik, kemampuan mendukung aktivitas hiburan, serta kepraktisan untuk digunakan dalam mobilitas sehari-hari.

Karena itu, desain menjadi salah satu elemen yang semakin diperhatikan. Pengguna kini cenderung mencari smartphone yang mampu menawarkan keseimbangan antara penampilan yang stylish dan pengalaman penggunaan yang tetap optimal.

Spesifikasi Infinix HOT 70! Sebagai salah satu smartphone terbaru di segmen menengah, Infinix HOT 70 hadir membawa Dynamic Shine Design dan Velvet-Smooth Finish yang memberikan kesan premium sekaligus nyaman saat digenggam.

Perangkat ini memiliki ketebalan 7,49 mm dengan bobot sekitar 195 gram. Infinix HOT 70 tersedia dalam sejumlah pilihan warna seperti Night Pulse, Dive Blue, Silver Dancer, serta Hero Colors.

Varian Hero Colors terdiri dari Green Texture yang menghadirkan nuansa hijau cerah dan dinamis, Quiet Violet dengan sentuhan ungu elegan yang terinspirasi dari warna senja, serta Thermo Orange yang mengusung teknologi Dual-way Thermo Sensing Skin sehingga warna bodi dapat berubah mengikuti suhu tertentu.