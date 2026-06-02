Spesifikasi Infinix HOT 70! HP Rp 2 Jutaan dengan Baterai 6.000 mAh dan Layar 120Hz

Infinix HOT 70. (Dok. Infinix)
JawaPos.com - Infinix menghadirkan ponsel Rp 2 Jutaan HOT 70 yang menggabungkan desain atraktif dengan pengalaman penggunaan yang nyaman untuk berbagai aktivitas harian.
Bagi generasi muda, smartphone telah berkembang menjadi lebih dari sekadar alat komunikasi. Perangkat ini dipercaya menjadi bagian dari identitas serta penunjang berbagai aktivitas digital sehari-hari.
“Melalui seri HOT 70, Infinix menghadirkan kombinasi desain colorful dan pengalaman penggunaan yang lebih seimbang untuk aktivitas sehari-hari,” kata Infinix dalam keterangannya.
Perkembangan tren pasar menunjukkan bahwa konsumen kini tidak lagi hanya terpaku pada spesifikasi teknis. Banyak pengguna mulai mempertimbangkan sejumlah aspek lain saat memilih smartphone terbaru, seperti kenyamanan penggunaan sepanjang hari, desain yang lebih menarik, kemampuan mendukung aktivitas hiburan, serta kepraktisan untuk digunakan dalam mobilitas sehari-hari.
Karena itu, desain menjadi salah satu elemen yang semakin diperhatikan. Pengguna kini cenderung mencari smartphone yang mampu menawarkan keseimbangan antara penampilan yang stylish dan pengalaman penggunaan yang tetap optimal.
Sebagai salah satu smartphone terbaru di segmen menengah, Infinix HOT 70 hadir membawa Dynamic Shine Design dan Velvet-Smooth Finish yang memberikan kesan premium sekaligus nyaman saat digenggam.
Perangkat ini memiliki ketebalan 7,49 mm dengan bobot sekitar 195 gram. Infinix HOT 70 tersedia dalam sejumlah pilihan warna seperti Night Pulse, Dive Blue, Silver Dancer, serta Hero Colors.
Varian Hero Colors terdiri dari Green Texture yang menghadirkan nuansa hijau cerah dan dinamis, Quiet Violet dengan sentuhan ungu elegan yang terinspirasi dari warna senja, serta Thermo Orange yang mengusung teknologi Dual-way Thermo Sensing Skin sehingga warna bodi dapat berubah mengikuti suhu tertentu.
Teruntuk dapur pacu, Infinix HOT 70 menggunakan chipset MediaTek Helio G100 Ultimate yang mampu menghadirkan performa stabil untuk multitasking.
Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions
Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa