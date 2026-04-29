Dear Kreator, Samsung Hadirkan Codec Video Profesional di Galaxy S26 Ultra 

JawaPos.com – Samsung terus memperkuat posisinya sebagai pilihan para kreator dengan menghadirkan inovasi terbaru di Galaxy S26 Ultra. Perangkat ini kini dibekali teknologi codec Advanced Professional Video (APV) yang dirancang untuk menghasilkan konten video berkualitas profesional secara lebih optimal.

Codec APV dikembangkan Samsung melalui kolaborasi bersama Qualcomm Technologies, Inc. sebagai standar terbuka untuk produksi video profesional. Kehadiran teknologi ini diharapkan dapat memperluas akses kreator terhadap kualitas video tinggi melalui perangkat mobile.

Pengembangan APV sendiri memakan waktu bertahun-tahun dan terintegrasi pada chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile Platform for Galaxy yang menjadi dapur pacu Galaxy S26 Ultra. Inovasi ini menjadi bagian dari komitmen Samsung dalam meningkatkan pengalaman pengguna lewat kolaborasi dengan para pelaku industri teknologi.

Mengenal Codec APV di Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra menjadi perangkat Galaxy pertama yang mendukung APV. Teknologi ini memungkinkan pengguna merekam video dengan kualitas lebih tinggi sekaligus tetap efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan. Bagi kreator yang menginginkan hasil setara profesional tanpa kehilangan kepraktisan perangkat mobile, APV menjadi solusi baru yang menjanjikan.

Keunggulan dan Cara Kerja APV

Berbeda dari codec pada smartphone umumnya yang lebih berfokus pada ukuran file kecil, APV dirancang untuk mendukung proses editing berkualitas tinggi. Teknologi ini memberikan fleksibilitas lebih dalam pengolahan video, sehingga hasil rekaman tetap terjaga meski melalui proses editing berulang.

APV juga mampu merekam hingga resolusi 8K pada 30 frame per detik, dengan penggunaan ruang penyimpanan hingga 10 persen lebih efisien dibandingkan format sejenis, tanpa menurunkan kualitas visual secara signifikan. Hasilnya, video yang direkam memiliki karakter menyerupai footage kamera sinematik profesional saat masuk tahap editing.

Cara Mengaktifkan APV di Galaxy S26 Ultra

* Buka Kamera > Pengaturan > Format Video > APV

* Pilih kontrol APV sesuai kebutuhan: APV HDR atau APV Log

* Pilih jenis kompresi file: APV 422 HQ (kualitas video tinggi) atau APV 422 LQ (dioptimalkan untuk efisiensi penyimpanan dan data rate terbatas)

* Aktifkan atau nonaktifkan mode pengambilan gambar yang dipilih melalui tampilan pratinjau kamera

Pengguna juga dapat merekam APV langsung ke penyimpanan eksternal USB melalui Kamera > Pengaturan > Simpan ke Penyimpanan Eksternal