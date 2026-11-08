Rupiah Terancam Tembus Rp 18.500 per Dolar AS, Ini Pemicunya

Petugas menata barang bukti berupa mata uang Dolar Amerika hasil penegahan di Kantor Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Kamis (25/06/2026). (Hanung Hambara/Jawa Pos)
JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) diperkirakan masih akan terus mengalami pelemahan pada perdagangan November 2026.
Penguatan indeks dolar AS dan meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah menjadi sejumlah faktor yang memengaruhi pergerakan mata uang Garuda.
Pengamat Ekonomi dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, memperkirakan indeks dolar AS akan bergerak pada kisaran 101,20 hingga 103,20 pada pekan depan atau 9 hingga 13 November 2026.
“Rupiah kemungkinan besar fluktuasinya itu akan menuju di level Rp 18.250 (per dolar AS),” ujar Ibrahim dalam pesan suara yang diterima, Minggu (8/11).
Ibrahim memperkirakan rupiah akan berfluktuasi hingga menyentuh level Rp 18.250 per dolar AS. Bahkan, pelemahan rupiah berpotensi berlanjut hingga mencapai Rp 18.500 per dolar AS pada November ini.
Ibrahim menyebut level Rp 18.500 per dolar AS menjadi titik kunci bagi pergerakan rupiah selanjutnya. Apabila level tersebut berhasil ditembus, rupiah berpotensi melemah lebih jauh hingga Rp 19.000 per dolar AS.
“Kalau seandainya tidak kena di Rp 18.500 kemungkinan besar akan kembali tidak akan mencapai di level Rp19.000 dalam penutupan pasar di akhir tahun ini,” ucapnya.
Ia mengatakan, salah satu faktor yang memengaruhi pergerakan rupiah adalah ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Ibrahim menilai, negosiasi antara Iran dan Amerika Serikat yang dimediasi Qatar belum tentu menghasilkan kesepakatan.
Menurutnya, persoalan program uranium Iran masih menjadi hambatan utama dalam proses negosiasi tersebut. Di sisi lain, ketegangan juga meningkat setelah adanya serangan Amerika Serikat terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz.
“Artinya, ketegangan sebenarnya di Timur Tengah itu masih terjadi,” ucapnya.
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