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Penulis: Banu Adikara
Rabu, 4 November 2026 | 15.12 WIB

Tawarkan Perlindungan dan Perencanaan Aset Lewat Asuransi Jiwa Dwiguna

Ilustrasi asuransi. (Istimewa) - Image

Ilustrasi asuransi. (Istimewa)

JawaPos.com – PT Chubb Life Insurance Indonesia meluncurkan produk asuransi jiwa dwiguna terbaru, Chubb Premier Wealth Protection, yang menawarkan manfaat akhir masa pertanggungan hingga 140 persen dari total premi yang dibayarkan.

Peluncuran ini didasari kebutuhan masyarakat terhadap perencanaan keuangan jangka panjang dengan manfaat yang terukur semakin meningkat di tengah ketidakpastian ekonomi.

Presiden Direktur Chubb Life Indonesia, Naresh Krishnan dalam keterangan tertulisnya mengatakan produk tersebut dirancang untuk menggabungkan perlindungan jiwa dengan perencanaan aset jangka panjang.

"Nasabah menginginkan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan nyata dan mendukung prioritas mereka yang terus berkembang, mulai dari membangun karier, merencanakan keluarga, hingga mempersiapkan masa depan," kata Naresh.

Naresh menambahkan, program tersebut menyediakan manfaat meninggal dunia sesuai dengan ketentuan polis. Apabila tertanggung meninggal dunia dalam 90 hari pertama sejak polis berlaku, ahli waris akan menerima 100 persen dari total premi yang telah dibayarkan. Setelah periode tersebut, manfaat yang diberikan sebesar 100 persen uang pertanggungan.

Produk ini juga mencakup tambahan manfaat akibat kecelakaan hingga 100 persen uang pertanggungan serta manfaat akhir masa pertanggungan hingga 140 persen dari total premi.

Selain manfaat tersebut, pengajuan polis tidak memerlukan pemeriksaan medis. Nasabah juga dapat memilih masa pertanggungan dan masa pembayaran premi secara fleksibel, dengan besaran premi tetap selama periode pembayaran.

Editor: Banu Adikara
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