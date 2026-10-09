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Djati Waluyo
Jumat, 9 Oktober 2026 | 23.35 WIB

Harga Minyak Tembus USD 105 per Barel, Menkeu Wanti-wanti Subsidi Energi Naik

Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Menteri Keuangan Suahasil Nazara. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Suahasil Nazara, buka suara terkait dengan kenaikan harga minyak dalam beberapa hari terakhir yang kembali berada pada level cukup tinggi.

Suahasil mengatakan, kenaikan harga minyak dunia seperti Brent yang tembus ke level USD 105 per barel sudah mampu mengerek harga acuan minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) pada September 2026 sebesar USD 91,9 per barel.

Kondisi tersebut juga berpotensi meningkatkan kebutuhan belanja subsidi pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menurutnya, kenaikan harga minyak global menjadi salah satu risiko yang perlu diantisipasi dalam pengelolaan fiskal. Pergerakan harga komoditas internasional tersebut dapat memengaruhi penerimaan maupun belanja negara.

“Dengan harga minyak yang meningkat terus seperti sehari-hari ini, maka angka ini USD 91,9 besok-besok akan meningkat dan kalau dia meningkat maka subsidi juga akan meningkat. Ini semua tidak dampak langsung kepada APBN,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (9/10).

Suahasil mengatakan, kenaikan harga minyak juga akan berdampak langsung terhadap kebutuhan anggaran, terutama untuk membiayai subsidi energi.

Ia menyebut, kondisi tersebut membuat pemerintah harus memperhitungkan tambahan beban belanja yang muncul akibat perkembangan harga minyak tersebut.

“Kalau dia meningkat maka subsidi juga akan meningkat. Ini semua berdampak langsung kepada APBN, dan pasti harus kita serap dan kita pastikan ada pembayaran nantinya,” ujarnya.

Tekanan terhadap APBN juga muncul dari realisasi produksi minyak dan gas bumi yang masih berada di bawah asumsi yang ditetapkan pemerintah.

Editor: Sabik Aji Taufan
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