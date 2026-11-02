Kejar Pertumbuhan 6% di 2027, Menkeu Ajak Danantara dan Dunia Usaha Bersinergi Tingkatkan Investasi

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menargetkan investasi tumbuh 7 persen pada 2027, untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6 persen. Guna mencapai target tersebut, Suahasil mengajak dunia usaha memperkuat investasi melalui sinergi dengan pemerintah dan Danantara.

Menurut Suahasil, belanja APBN berkontribusi sekitar 15 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Sementara itu, konsumsi masyarakat, investasi dunia usaha, dan ekspor menjadi bagian penting dalam menggerakkan perekonomian.

Karenanya, peningkatan investasi membutuhkan peran aktif sektor swasta, termasuk para pelaku usaha yang tergabung dalam KADIN.

“Karena itu, investasi memang harus tumbuh 7 persen tahun depan. Bapak dan Ibu para anggota KADIN memegang peranan penting untuk menumbuhkan investasi ini, karena investasi itu yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu sekalian,” ujar Suahasil dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia 2026 di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (30/10).

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Suahasil menjelaskan, APBN berperan sebagai instrumen kebijakan fiskal untuk mendukung aktivitas ekonomi, menjaga daya beli dan melindungi masyarakat, serta membangun kepercayaan.

Peran tersebut dijalankan melalui pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, penguatan kualitas sumber daya manusia, dan pemberian insentif fiskal.

Selain APBN, Danantara berperan sebagai katalis investasi untuk memobilisasi modal strategis dan mendorong keterlibatan sektor swasta.

Pria yang menyabet gelar doktor (Ph.D) di Universitas Illinois Urbana-Champaign, Amerika Serikat itu memandang, kebijakan fiskal melalui APBN dan kebijakan investasi negara melalui Danantara sebagai dua instrumen yang saling melengkapi dalam menciptakan fondasi dan peluang bagi dunia usaha untuk meningkatkan investasi.

UMKM Berperan Genjot Pertumbuhan

Di sisi lain, Suahasil juga menyoroti peran penting UMKM dalam perekonomian nasional. UMKM mencakup sekitar 99 persen dari unit usaha di Indonesia, berkontribusi sekitar 60 persen terhadap PDB, serta menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.