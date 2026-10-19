Logo JawaPos
HomeFinance
Author avatar - Image
Djati Waluyo
Senin, 19 Oktober 2026 | 14.02 WIB

Usulan MSCI Jadi Momok, Rupiah Dibayangi Potensi Arus Keluar Modal

Karyawan menunjukkan uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com) - Image

Karyawan menunjukkan uang pecahan rupiah dan dolar Amerika Serikat (AS) di gerai penukaran mata uang asing di Jakarta. (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan akan kembali melemah pada perdagangan Senin (19/10), setelah sebelummya ditutup melemah sebesar 89 poin menjadi Rp 18.027 per dolar AS pada perdagangan Jumat (16/10).

Pengamat Ekonomi, Mata Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi, mengatakan pergerakan rupiah pada hari ini akan dipengaruhi oleh sentimen dalam negeri.

"Untuk perdagangan (19/10) mata uang rupiah fluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 18.020 - Rp 18.070,” ujar Ibrahim keterangan yang diterima, Senin (19/10).

Ibrahim mengatakan, salah satu sentimen yang berpotensi menekan rupiah berasal dari rencana Morgan Stanley Capital International (MSCI) yang mengusulkan penurunan status pasar modal Indonesia dari pasar negara berkembang (emerging market) menjadi pasar mandiri (standalone market).

Usulan tersebut didasari oleh kekhawatiran MSCI terhadap persoalan tata kelola pasar modal Indonesia serta dugaan praktik perdagangan terkoordinasi. Meski berbagai upaya reformasi telah dilakukan, MSCI masih menyoroti lemahnya penegakan aturan dan disfungsi pasar.

Keputusan akhir terkait usulan tersebut dijadwalkan akan ditetapkan pada 30 Juni 2027. Namun, ketidakpastian mengenai status pasar modal Indonesia berpotensi memengaruhi kepercayaan investor asing terhadap aset domestik.

Sebelumnya, Goldman Sachs memperkirakan penurunan status tersebut dapat memicu arus keluar modal hingga USD 13 miliar. Hal ini berpotensi terjadi karena manajer investasi aktif dapat mengurangi eksposur terhadap aset Indonesia untuk menghindari ketidaksesuaian dengan tolok ukur investasi (benchmark).

Arus keluar modal dalam jumlah besar berisiko menambah tekanan terhadap nilai tukar rupiah sekaligus mengurangi likuiditas di pasar keuangan domestik.

Di sisi lain, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berkomitmen melanjutkan pembenahan pasar modal Indonesia. OJK juga menegaskan bahwa pasar domestik masih memiliki daya tarik bagi investor.

Editor: Sabik Aji Taufan
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Rupiah Bisa Sentuh Rp 20.000 per Dolar AS? Simak Prediksi Analis - Image
Finance

Rupiah Bisa Sentuh Rp 20.000 per Dolar AS? Simak Prediksi Analis

Senin, 19 Oktober 2026 | 02.30 WIB

Rupiah Tertekan Dolar AS, BI Andalkan NDF hingga Pembelian SBN - Image
Finance

Rupiah Tertekan Dolar AS, BI Andalkan NDF hingga Pembelian SBN

Minggu, 18 Oktober 2026 | 21.36 WIB

Pekan Depan Rupiah Berpotensi Melemah ke Rp 18.200, Ini Pemicunya - Image
Ekonomi

Pekan Depan Rupiah Berpotensi Melemah ke Rp 18.200, Ini Pemicunya

Minggu, 18 Oktober 2026 | 18.11 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage - Image
1

Prediksi Skor Fulham vs Hull City: The Tigers Berpeluang Menang Tipis di Craven Cottage

2

Prediksi Skor Garudayaksa vs Arema FC: Produktivitas Singo Edan Jadi Ancaman Bagi Tuan Rumah

3

Prediksi Skor Lille vs Brest di Liga Prancis: Verdonk Starter, Les Dogues Berjaya di Pierre Mauroy

4

Prediksi Susunan Pemain Real Betis vs Barcelona: Yamal dan Adeyemi Jadi Andalan

5

Prediksi Skor Hamburger SV vs Stuttgart: Die Roten Siap Pesta Gol di Volksparkstadion

6

Prediksi Skor Espanyol vs Atletico Madrid di Liga Spanyol: Los Rojiblancos Pertahankan Laju Positif

7

Prediksi Skor PSGC Ciamis vs PSIS Semarang di Pegadaian Championship: Tuan Rumah Hadapi Ujian Berat

8

Prediksi Susunan Pemain AS Roma vs Genoa: Santiago Castro Siap Jadi Andalan

9

Prediksi Skor Semen Padang vs PSMS di Championship: Kabau Sirah Bidik Kemenangan Kandang Perdana

10

Prediksi RANS Nusantara vs Persela Lamongan: Laskar Joko Tingkir Berburu Kemenangan di Malang

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore