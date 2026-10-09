Aprindo Sebut Green Retail Dinilai Bisa Tekan Biaya Operasional dan Perkuat Daya Saing

JawaPos.com - Keberlanjutan mulai menjadi bagian dari strategi operasional industri ritel, mulai dari efisiensi energi, pengelolaan sampah, hingga rantai pasok.

Penerapan praktik green retail dinilai dapat membantu perusahaan mengelola sumber daya secara lebih efisien sekaligus menjaga daya saing bisnis.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Solihin menyampaikan hal tersebut dalam pemaparan Indonesia Country Report pada Asia-Pacific Retailers Convention and Exhibition (APRCE) 2026 di Tokyo, Jepang, yang berlangsung pada 7–10 Oktober 2026.

Menurut Solihin, transformasi industri ritel Indonesia dibentuk oleh dua agenda yang saling berkaitan, yakni digitalisasi dan keberlanjutan. Pembayaran elektronik, QRIS, pengelolaan penjualan melalui berbagai kanal (omnichannel), serta pemanfaatan data mengubah operasional ritel. Sementara itu, efisiensi energi, energi terbarukan, ekonomi sirkular, desain gerai berkelanjutan, dan rantai pasok yang bertanggung jawab menjadi bagian dari transformasi tersebut.

Integrasi kedua agenda itu dapat membantu peritel meningkatkan efektivitas operasional sekaligus mengurangi pemborosan sumber daya. Karena itu, praktik keberlanjutan perlu diterapkan dalam keputusan bisnis sehari-hari, termasuk penggunaan energi, desain gerai, distribusi barang, dan pengelolaan limbah.

Solihin menilai penerapan transformasi hijau perlu disesuaikan dengan karakteristik masing-masing format bisnis agar dapat dijalankan secara bertahap dan terukur. Hal ini menjadi penting bagi industri ritel Indonesia yang menghadapi kebutuhan untuk menjaga keterjangkauan harga sekaligus meningkatkan kualitas layanan dan efisiensi.

Aprindo juga menyoroti sejumlah agenda lain bagi industri ritel nasional, mulai dari penguatan daya beli konsumen, pengembangan kemitraan ritel dengan UMKM, ketahanan rantai pasok, hingga kolaborasi antara pemerintah dan pelaku industri.

Kolaborasi lintas sektor diperlukan karena penerapan praktik berkelanjutan tidak hanya bergantung pada peritel. Produsen, pemasok, penyedia logistik, pemerintah, UMKM, dan konsumen turut berperan dalam membangun rantai pasok yang lebih bertanggung jawab.