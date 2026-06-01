Ritel Modern dan Koperasi Merah Putih Bisa Saling Melengkapi, AGRA Dorong Pemda Lebih Arif

JawaPos.com – Kehadiran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak seharusnya dipandang sebagai ancaman bagi bisnis ritel modern di daerah. Sebaliknya, keduanya dinilai bisa saling melengkapi dan memperkuat rantai distribusi nasional.

Hal tersebut diungkapkan Founder & Chairman Affiliation Global Retail Association (AGRA) Roy Nicolas Mandey. Roy mengatakan, pemerintah perlu mengambil peran untuk mendorong kolaborasi antara ritel modern dan KDKMP agar tercipta ekosistem perdagangan yang saling menguntungkan.

"Nah, sebenarnya kami melihat justru pemerintah sebagai dirigen dari satu orkestra ekonomi, orkestra perdagangan, itu tentunya berharap, kita berharap untuk justru menjadikan peran ritel itu menjadi supporting dari KDKMP," ujar Roy kepada JawaPos.com, Senin (1/6).

Menurut dia, jaringan ritel memiliki keunggulan dari sisi rantai pasok yang sudah terbangun kuat selama bertahun-tahun. Hubungan dengan para principal maupun produsen juga telah terjalin sehingga bisa menjadi modal untuk mendukung pengembangan koperasi desa.

Selain itu, Roy menilai KDKMP dapat berperan memfasilitasi produk-produk lokal dari daerah agar bisa masuk ke jaringan ritel modern yang tersebar di seluruh Indonesia.

"Dan ritel akan menjualkannya saat dikurasi dan itu baik, sesuai perizinan berlaku, maka bisa dipasarkan di seluruh Indonesia kan," katanya.

Ia menegaskan, yang perlu dikedepankan adalah semangat sinergi, bukan persaingan. Karena itu, pemerintah, khususnya pemerintah daerah, perlu memastikan masing-masing pihak dapat menjalankan perannya secara saling melengkapi.

Roy menilai tak tepat ada anggapan bahwa kehadiran ritel akan menghambat perkembangan koperasi desa merah putih. Menurutnya, tugas pemerintah daerah adalah menyelaraskan keberadaan kedua entitas tersebut di wilayahnya.