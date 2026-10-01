Prudential Catat Premi Asuransi Kumpulan Rp361 Miliar di Semester I 2026

JawaPos.com -Prudential Indonesia mencatat pendapatan premi dari bisnis asuransi kumpulan (group insurance) sebesar Rp361 miliar pada semester I 2026. Nilai tersebut meningkat 11 persen dibandingkan periode sama tahun sebelumnya, yang mencapai sekitar Rp325 miliar.

Pertumbuhan tersebut terjadi di tengah meningkatnya permintaan korporasi terhadap perlindungan karyawan. Berdasarkan data Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI), jumlah tertanggung asuransi kumpulan pada semester I 2026 tumbuh 28,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Chief Financial Officer (CFO) Prudential Indonesia, Adit Trivedi mengatakan pertumbuhan tersebut sejalan dengan meningkatnya perhatian perusahaan terhadap kesejahteraan dan perlindungan finansial karyawan.

"Kami melihat meningkatnya kesadaran di kalangan perusahaan bahwa manfaat perlindungan yang komprehensif semakin dihargai oleh karyawan," ujarnya di Jakarta, Rabu (30/9).

Penjualan bisnis asuransi kumpulan diperoleh melalui kanal Agency, Bancassurance, Intermediary dan EB Consultants. Menurutnya, ini memperluas jangkauan pasar serta mempermudah akses bagi nasabah korporasi.

Di tengah kondisi ekonomi yang menantang, Prudential Indonesia melihat perlindungan karyawan tetap menjadi salah satu perhatian korporasi.

Asuransi tidak hanya dipandang sebagai fasilitas bagi karyawan, ujarnya, tetapi juga sebagai bagian dari upaya perusahaan mendukung kesejahteraan tenaga kerja, produktivitas, dan ketahanan bisnis jangka panjang.



"Kami menyadari pentingnya menarik dan mempertahankan talenta di tengah persaingan yang ketat, sementara karyawan semakin menghargai manfaat yang komprehensif untuk mendukung kesejahteraan fisik, finansial, dan mental mereka," jelas Adit.

Selain pengelolaan biaya, perusahaan juga melihat kebutuhan untuk menjaga agar manfaat perlindungan tetap relevan dan terjangkau di tengah perubahan ekspektasi tenaga kerja dan kondisi ekonomi.

Untuk menghadapi tantangan tersebut, Prudential Indonesia menilai kolaborasi antara perusahaan asuransi, pemberi kerja, penyedia layanan kesehatan, dan regulator menjadi bagian penting dalam pengembangan segmen asuransi kumpulan.