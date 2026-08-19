Catat Kenaikan di Paruh Pertama 2026, Produk Unitlink Prudential Bukukan Pendapatan Premi Rp 3,9 T

JawaPos.com - Permintaan produk unitlink kembali tumbuh seiring dengan meningkatkan pemahaman nasabah terhadap risiko dan karakteristik produk.

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) mencatat produk unitlink tetap menjadi kontribusi terbesar terhadap total pendapatan premi perusahaan, yakni sekitar 71% dari total pendapatan sepanjang enam bulan pertama di 2026.

"Sejalan dengan tren industri, pada kuartal I/2026 kinerja unitlink Prudential Indonesia menunjukkan pertumbuhan secara tahunan, dengan premi unitlink meningkat 5% dari Rp3,7 triliun menjadi Rp3,9 triliun," ujar Adit Trivedi mengatakan, Chief Financial Officer Prudential Indonesia di Jakarta.

Menurutnya, pertumbuhan unitlink secara umum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi makroekonomi, volatilitas pasar keuangan, dinamika geopolitik global, serta pergerakan instrumen investasi yang mendasarinya seperti saham dan obligasi.

"Kami meyakini bahwa keputusan investasi yang disesuaikan dengan kebutuhan individu merupakan pendekatan yang paling tepat untuk membangun hasil investasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang," katanya.

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Sebagai perusahaan asuransi jiwa yang telah tiga dekade beroperasi di Indonesia , Prudential Indonesia berkomitmen membantu masyarakat mewujudkan masa depan yang lebih terlindungi melalui berbagai solusi perlindungan yang terus berkembang.

Komitmen ini diwujudkan melalui penguatan kapabilitas bisnis secara berkelanjutan, mulai dari menghadirkan inovasi produk dan layanan, meningkatkan kualitas pengalaman nasabah, hingga memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan yang lebih mudah, cepat, dan nyaman.

Adit mengatakan Kekuatan fundamental bisnis Prudential Indonesia serta fokus yang berkelanjutan dalam memberikan nilai jangka panjang bagi nasabah telah mengantarkan perusahaan meraih berbagai pengakuan dari para pemangku kepentingan di industri.

Sebagai wujud nyata dari komitmen tersebut, Prudential Indonesia meraih penghargaan “The Excellent Performance Life Insurance Company (Equity Class < Rp 5 trillion)” pada ajang 27th Infobank Insurance Award 2026. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kinerja perusahaan yang tetap solid dan mampu beradaptasi di tengah dinamika ekonomi serta perubahan industri jasa keuangan.