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Dimas Choirul
Minggu, 21 Juni 2026 | 04.33 WIB

Transformasi Digital Jadi Penentu Persaingan BPR di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

Ilustrasi: Dana Pemda mengendap di perbankan. (Istimewa) - Image

Ilustrasi: Dana Pemda mengendap di perbankan. (Istimewa)

JawaPos.com - Industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) menghadapi tantangan besar untuk memperkuat tata kelola dan mempercepat digitalisasi di tengah ketatnya persaingan teknologi serta ketidakpastian ekonomi. 

Transformasi dinilai menjadi salah satu kunci menjaga ketahanan lembaga keuangan mikro sekaligus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Praktisi Perbankan sekaligus Direktur Utama PT BPR Danamas, Lisnur mengatakan, transformasi berkelanjutan menjadi salah satu fokus perusahaan dalam menghadapi perubahan industri perbankan.

Transformasi tersebut mencakup eksplorasi digitalisasi produk, penguatan manajemen risiko, serta peningkatan infrastruktur teknologi dan kapasitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama perusahaan,” ujarnya dalam Talkshow dan Penganugerahan Top 100 BPR 2026 yang digelar di Yogyakarta, Jumat (19/6). 

Menurut dia, perkembangan teknologi dan perubahan kebutuhan masyarakat menuntut lembaga keuangan untuk terus beradaptasi agar tetap relevan dan kompetitif.

Dari sisi layanan, pemanfaatan teknologi juga diarahkan untuk memperluas akses pembiayaan bagi sektor UMKM yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung perekonomian daerah.

Digitalisasi dapat membantu memperluas jangkauan layanan keuangan kepada masyarakat.

“Kami ingin terus berpartisipasi mendukung program pemerintah dalam pengembangan UMKM di Indonesia melalui layanan digital yang ramah pengguna dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh segmen masyarakat,” katanya.

Langkah tersebut juga menjadi bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan mikro yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan penjaminan dana oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Editor: Banu Adikara
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