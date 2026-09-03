Alasan Menkeu Purbaya Tarik Belanja Daerah Rp 200 Triliun dan Siapkan Injeksi Dana

JawaPos.com - Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, buka suara terkait dengan penarikan belanja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat.

Ia menjelaskan, sebagian belanja pemerintah daerah ditarik ke pemerintah pusat untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembangunan infrastruktur di daerah.

Purbaya mengatakan, kebijakan tersebut dilakukan karena pemerintah pusat menemukan sejumlah alokasi anggaran daerah yang dinilai tidak tepat sasaran.

“Pada waktu itu kelihatan sekali di daerah alokasinya tidak tepat sasaran dan belanjanya nggak pas juga. Sehingga sebagian ditarik ke pusat dan pusat yang membelanjakan dalam bentuk pembangunan infrastruktur di daerah,” ujar Purbaya dalam diskusi INDEF, Jakarta, Kamis (3/9).

Purbaya mengatakan, penarikan belanja daerah sekitar Rp 200 triliun tidak serta-merta mengurangi aktivitas perekonomian daerah. Sebab, pemerintah pusat pada tahun ini menambah belanja sekitar Rp 400 triliun untuk pembangunan infrastruktur di daerah.

Selain itu, untuk menjaga kesehatan keuangan daerah, pemerintah pusat tetap memantau kondisi fiskal daerah dari bulan ke bulan. Pemantauan tersebut dilakukan untuk memastikan aktivitas pemerintahan di daerah tetap berjalan.

Lanjutnyam dalam memastikan kesehatan fiskal daerah, pemerintah pusat telah menyiapkan tambahan dana apabila terdapat daerah yang mengalami kesulitan keuangan.

Kebijakan tersebut telah dilakukan pada awal Agustus ketika sejumlah daerah mulai mengalami kesulitan membayar gaji.